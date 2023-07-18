海南高鐵站投資4千萬卻未啟用淪「餵蚊」　評論：為過度基建埋單

內地基建近年高速發展，惟海南部分高鐵站卻一路虧錢，甚至還有蓋好卻不敢啟用、淪為「餵蚊」的儋州市海頭高鐵站。近日，海南省發展和改革委員會回覆網民查詢時透露，海頭站無法啟用的主因，是海頭站日客流量不足百人，開通營運後鐵路部門將虧損嚴重。對此現象，內媒發表評論文章，指大興基建一度是拉動發展的靈藥，但越來越多的地方，正在為過度基建埋單，超前投資的負面作用開始浮現。



據海南媒體2015年報道，環島高鐵儋州海頭站位於海頭鎮東側地區，總投資約4159萬元（人民幣．下同）。不過該站蓋好卻遲遲沒有啟用，有網民便在2月在人民網「領導留言板」諮詢開通進展，結果獲上述官方回覆。

事件隨即引起輿論關注，新媒體平台「冰川思想庫」周二（18日）發表評論文章，指儋州海頭站的情況不是個案，不管是建高鐵、機場抑或修地鐵，越來越多的地方正在為過度基建埋單。

2022年，儋州的常住人口只有98.15萬人。對此文章就直指，海頭站根本就撐不起一個高鐵站所需的基本客流量，除不是一二線大城市，連三四線城市都算不上。而且，高鐵站位於待開發郊區地帶，對乘客的吸引力大打折扣。

文章認為，現時海頭站可謂進退兩難，即繼續荒廢下去，超過4000萬投資就打了水漂，嚴重浪費資源；可是若開通營運，就變成每天為了運個幾十人而年虧損500萬元，成了吞噬補貼的無底洞，也嚴重浪費。

值得一提的是，除了海頭站外，儋州還有銀灘站、白馬井站2個高鐵站，同樣位於西環線上，其客流量同樣慘淡。文章毫不客氣地直言，這就是一個規劃失敗的典型案例，即使官方稱將加快周邊配套開發，可問題是一個人口不到百萬的小城市何來那麼多產業和人口，將遠離市中心的郊區填滿？

儋州人口不足百萬，興建高鐵站的必要性被質疑。（搜狐）

文章進一步分析，這兩年來，很多中西部省份亦開始追求「市市通高鐵」、「縣縣通高鐵」甚至有2030年「縣縣通機場」的願景。但是，當地方缺乏造血能力，海量基建投資的金錢，就要麼靠房地產靠賣地，要麼靠轉移支付，要麼靠發債。可現在任何一條路都不好走，結果就搞出一些低效、重覆的基建，還令債務風險節節攀升。

評論最後指出，基建狂飆的時代經已結束，但這並非壞事，認為地方應該從投資驅動的路徑依賴中走出，量入為出，避免盲目投資、重覆建設，把錢真正花到刀口上。

評論認為，基建狂飆的時代經已結束。圖為7月5日，貴南高鐵貴州段開始按圖行車試驗。（新華社）

事實上，2018年，國家發改委、自然資源部等4部門共同發布《關於推進高鐵站周邊區域合理開發建設的指導意見》，要求站點建設量力而行，不追求短期的形象效果，並明確選址模式有利於提高乘車便利性，有利於發揮「集聚經濟」的作用。

而專家表示，高鐵站佈局存在的各類問題，反映了一些地方政府規劃能力跟不上高鐵發展速度。如今，在高鐵站建設明顯超前的地方，城市規劃只能跟著高鐵站走，政府應該更為科學謹慎地把握高鐵站建設與自身城市發展的互動關係。