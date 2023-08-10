未備案下斥775萬美元用於香港華芯項目　西安紫光國芯違規遭通報

周三（9日），陝西省發展和改革委員會發布通報指，西安紫光國芯半導體股份有限公司2016年、2018年和2019年在未取得陝西發改委備案手續的情況下，累計出資775萬美元（約6057港元）用於香港華芯項目建設，違反相關規定，被責令依法依規處理相關責任人、加強企業合規建設和作出書面承諾。



通報指，西安紫光國芯半導體股份有限公司（下稱「西安紫光國芯」）是省內一家集成電路設計企業，主要以DRAM存儲技術為核心的產品和方案提供商。2015年12月由西安華芯半導體有限公司更名為西安紫光國芯，2013年8月，西安華芯半導體有限公司在香港設立華芯先進集成電路技術有限公司（以下簡稱「香港華芯」）。 2016年1月、2018年10月和2019年9月西安紫光國芯分別向香港華芯增資150萬美元、300萬美元和400萬美元，用於香港華芯項目建設，2016年7月香港華芯變更為紫光國芯先進集成電路技術有限公司。以上境外投資行為在境外出資前已完成了商務部門、外匯管理部門的備案，但未在省發展改革委備案。2023年6月，西安紫光國芯主動聯繫陝西發改委，請求對其2016年至2019年境外投資行為進行補充備案。

經核查，2016年、2018年和2019年，在未取得陝西發改委備案手續的情況下，西安紫光國芯累計出資775萬美元用於香港華芯項目建設，違反了《境外投資項目核准和備案管理辦法》（國家發展改革委令第9號）第二十九條之規定和《企業境外投資管理辦法》（國家發展改革委令第11號）第四條之規定。鑑於西安紫光國芯主動報告其境外投資有關情況，陝西發改委決定對西安紫光國芯境外投資項目未履行備案手續問題在全省範圍內予以通報，責令西安紫光國芯依法依規處理相關責任人、加強企業合規建設和作出書面承諾。當局指，希望各境外投資企業要認真吸取教訓，切實加強企業境外投資項目管理，堅決杜絕此類問題再次發生。