中國首座千升噸級｢人造肉｣中試工廠上海投產　預期2025年海外上市

據《南華早報》報道，周三（9日），食未生物（CellX）在上海研發中試中心召開發布會，中國首個千升噸級中試工廠現場進行揭幕儀式，正式投產。



8月9日，食未生物（CellX）在上海研發中試中心召開主題為「HELLO百元時代」的細胞培養肉千升噸級中試工廠發布會，宣布中國首個千升噸級中試工廠正式投產。

據悉，投產工廠命名為FX（Future Food Factory X），取自中國原始畜牧業開創者伏羲（FuXi）之名，寓意細胞培養肉的誕生將開創一個新的肉類生產方式。

CellX 聯合創始人&CEO楊梓梁表示，公司亦在同步推動美國、新加坡等國家的產品准入，將於今年提交審批，預期在2025年產品在海外上市，「通過技術、產品、市場、監管等多個維度發力，期望率先實現CellX的產品走向市場。」

首座人造肉中試工廠在上海正式投產。（示意圖 / Beyond Meat官網）

據悉，中試是作為產品正式大規模量產前的試驗。CellX的FX中試工廠利用自主研發的懸浮細胞系和低成本無血清培養基等技術，已成功將產品的每磅成本降至100美元以下，接近全球領先水平。CellX的突破，將助力推動中國在產業賽道與國際先進水平接軌。

今年6月，繼Upside Foods和Good Meat獲得美國農業部批准銷售實驗室培育肉類後，美國成為繼新加坡之後第二個允許銷售培育肉類的國家。