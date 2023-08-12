內地醫療反腐｜賄款20萬一捆藏梳化底　落馬醫院書記：什麼錢都要

內地醫療反腐持續，周五（11日），四川電視台新聞頻道「廉潔四川」專題片披露了資陽市人民醫院原黨委書記劉學鵬落馬詳情。據介紹，劉打著降低成本、治理亂象的旗號，醞釀在醫院開展一次藥品採購改革，藉機獨攬藥品採購的審批大權，「期盼藥商老闆找合作，什麼錢都想要」。



2022年8月，劉學鵬因嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍並被取消享受的待遇。同年12月，他受賄罪成，被判處有期徒刑13年，並處罰金150萬元（人民幣．下同），其違法所得予以全部追繳。

據介紹，劉學鵬靠著自己的專業技術水平和踏實的工作作風，擔任資陽市人民醫院黨委書記一職。2005年，當地出現人感染豬鏈球菌病例後，他力排眾議，提出正確救治方案並成功搶救首宗患者，在業內贏得聲譽。2006年，當時劉學鵬所在的中國南車集團資陽機車廠職工醫院劃歸地方，組建資陽市人民醫院。某供應商在醫院擬採購重大醫療檢測設備前主動送上30萬元現金以求關照，但劉不僅不接受，還從維護醫院利益、降低群眾就醫負擔的角度出發，竭力壓低採購價格。

劉學鵬曾在資陽市人民醫院擔任黨委書記一職。（資陽大眾網）

不過，劉學鵬一度堅定的「拒腐防變信念」並沒能維持多長時間，在看到其他領導辦公室常有藥品供應商出入時，他開始有所猜忌，心態也逐漸失衡，「就總覺得自己在幹，別人在收錢，心裡不甘，看到這些心裡慢慢就覺得不爽」。之後，他便打著降低成本、治理亂象的旗號，醞釀在全院開展一次藥品採購改革，藉機獨攬藥品採購的審批大權，果然吸引追逐利益、有所圖謀的藥商老闆們紛紛找上門。

在這次所謂的改革中，劉學鵬將市人民醫院藥品供應商從高峰時的逾200家，壓縮到與其有利益關聯的7家，最後更縮至5家。另一方面，為規避當局採購招投標政策，劉擅自決定降低採購要求，違規採取以醫院內部招投標的方式，幫助幾家藥品企業換著「名頭」，長期向醫院供藥。他又違規為一些私人關係較好的藥品供應商略過招投標程序，直接續約，甚至曾直接拍板實施採購，連續簽合約這樣的「表面文章」也不做，直接拍板實施採購。而受到關照的藥商老闆們則按照一定比例，向劉輸送「感謝費」。

據資陽市紀委監委派駐市公安局紀檢監察組工作人員介紹，劉學鵬收受的基本上都是現金，之後他會將成捆的現金提回家中，多的一部分就藏在梳化底，一般20萬元為一捆，少的一部分藏在衣櫃，掛著大衣口袋中，其餘的更多的就藏在衣櫃的頂部，利用其他物品進行遮擋。

劉學鵬去年落馬。（廉潔四川）

除此之外，劉學鵬大搞權錢交易的領域還有醫院工程建設項目。2009年起，資陽市人民醫院先後實施住院大樓、腫瘤中心大樓兩個工程建設項目。初期，某建築公司董事長隆某某承諾以總工程款的5%為「好處費」，從劉學鵬處了解項目招標的重要信息，並順利中標，之後又請劉提前撥付工程預付款，而後者在對方還未取得施工許可證的情況下，貿然同意提前撥付工程預付款900萬元，對後續的一些增量項目，也是直接打包給對方公司承建。最後，劉先後9次收受賄賂，共計425萬元。

在懺悔錄中，劉學鵬寫道：「每當藥商老闆找我合作，給我許願好處，次數多了，我就慢慢開始有了一種淡淡的『期盼』。什麼錢都想要，從骨子裡散發出了腐敗的惡臭，那時的我已經無可救藥！」