取消黑碼｜羅湖人太多一度免掃碼？　海關總署回覆01：安排仍維持

香港旅客不論是前往內地還是返回香港，都需要掃描俗稱「黑碼」的《出/入境健康申明卡》，不少民眾認為過程麻煩和浪費時間。《鳳凰衛視》就報道，羅湖口岸昨日（12日）下午採取「人性化便利措施」，前往深圳方向無需掃碼，過關人士經過疏導可以直接入境深圳，不過海關工作人員表示相關做法只限當天。



《香港01》13日（周日）向國家海關總署查詢，對方表示「黑碼」安排仍然維持。《香港01》記者12日下午3時許由羅湖口岸入境深圳，亦需要掃描「黑碼」，周遭旅客同樣需掃描「黑碼」，不見有異常。



《鳳凰衛視》的報道畫面顯示，在12日下午，記者向海關工作人員詢問「請問一下現在還用健康申報嗎？」海關工作人員回答稱「今天不用了」。記者又問：「今天不用還是之後都不用？」海關工作人員回答稱「今天」。記者再詢問「因為人太多了嗎？」海關工作人員以「嗯」回應。

《鳳凰衛視》報道指在12日當晚7點，記者體驗從羅湖口岸過關，耗時6分鐘左右，比之前從其他口岸時間短。報道又指，當日從深圳一側到香港仍需過關掃描「黑碼」。報道指，經過多方消息查驗，由於羅湖是客流量最大深港陸路口岸，所以率先推出「人性化疏導措施」，從其他口岸過關仍須掃描「黑碼」。

《香港01》13日向國家海關總署查詢，對方表示「黑碼」安排在各個通關口岸仍然維持。

此外，《香港01》記者12日下午3時許由羅湖口岸入境深圳，當時亦需要排隊掃描「黑碼」，周遭旅客同樣需掃描「黑碼」，不見有異常。