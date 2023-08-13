碧桂園陷財務危機　內媒：僅憑自身渡過難關可能性小　值得拉一把

房地產開發商碧桂園近期陷入財務危機，引發市場憂慮。內媒《經濟觀察報》10日發表評論文章稱，「僅憑碧桂園自身，這次要渡過難關的可能性小」，又稱值得拉碧桂園一把，「要提振經濟信心，這樣的動作，比甚麼都有效」。



評論文章稱，現時的碧桂園「好比一個200斤的壯漢，原來一天吃二斤白面，背100斤的行李，走著還算穩當。現在說是困難時期，一天只安排兩個窩窩頭，還是要背100斤，背著還不能放下，這就勉為其難了。誰知道，困難時期一晃就是三年，壯漢也耗成了病人」。

文章稱，碧桂園如果倒下，會產生的一系列效應，內地可能面臨難以解開的局面。首先從基本面看，這是一家以監管層標準衡量表現優秀的公司。優秀公司的倒下，對內地維護樓市健康發展的決心是一個重創。

其次，行業龍頭的倒下，很可能會讓內地激活樓市的種種努力，消弭於無形。第三，碧桂園倒下，對所有在努力保交付、努力維護運行穩定、維護投資人債權人利益的企業而言，不僅膽寒，更是心寒。

文章稱，如果碧桂園這樣的標杆一倒，心氣一泄，不僅僅是民企，包括所謂的混改國企，也沒有理由把維護市場穩定和投資人、購房人利益做優先考慮了。如此，整個市場很可能進入一種利己失序的狀態，這根曾經拉動中國經濟前行三十年，最近又被反覆確認的經濟支柱，恐怕也可能搖搖欲墜。

文章最後稱，碧桂園是民企龍頭，積極自救保穩定的「自己人」。這樣的企業，值得拉一把。拉它的邏輯，不僅是拉大股東楊家，也不僅是拉某個市場，而是要通過實實在在的動作，給真正的好企業增信，為受困市場主體爭取恢復的條件和空間。要提振經濟信心，這樣的動作，比甚麼都有效。