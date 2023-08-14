碧桂園陷危機　學者：債務重組前景不樂觀　連鎖反應波及數百城市

深陷財務危機的中國房地產企業龍頭碧桂園，宣佈旗下11家境內公司債券自星期一起開始停牌，意味著公司啟動債務重組已是板上釘釘。



受訪學者認為，有別於同樣陷入財務危機的「萬億級」房企恒大集團，碧桂園大多數項目集中在三四線城市，這些城市的房市場更低迷，嚴重供過於求，將使接盤方更難從這些樓盤中看出發展潛力，重組前景更不樂觀。

碧桂園星期六（8月12日）晚上分別在深圳和上海證券交易所發佈公告，旗下九支年至2022年發行的公司債券將在星期一（8月14日）停牌，復牌時間另行確定。碧桂園旗下的廣東騰越建築工程也宣佈一支債券停牌。當地媒體稱，碧桂園還有一隻私募債券也將暫停交易。

停牌債券總額約157億人民幣 此次公告不包括在境外債券

據澎湃新聞統計，被令停牌的11支債券餘額約157.02億元（人民幣，下同）。其中，即將在9月份到期的債券共有三支，總餘額超過73億元。此次公告並沒有包括公司在中國境外的債券。

碧桂園在公告中稱，公司將與各持份者溝通，考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，為各持份者保存價值、維護利益。

有關碧桂園陷入財務危機的消息在上周相續傳出。公司在上星期二（8月8日）證實外界傳聞，因資金出現流動壓力，無法支付兩筆到期的美元債利息，處於違約邊緣。碧桂園在兩天後也宣佈，公司因面臨房地產行業銷售下行等因素，上半年預計出現最多550億元的虧損。

身為中國房地產龍頭企業之一，碧桂園是繼恒大集團之後中國又一家陷入債務危機的大型地產發展商。截至2022年底，恒大總負債是2.44萬億元，碧桂園是1.43萬億元。

中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁接受《聯合早報》訪問時指出，碧桂園長期以來似乎扮演著業界「特長生」的角色，很少和同行在一二線城市高價搶地，而是選擇在三四線城市大量拿地蓋樓，通過差異化策略曾經取得一系列亮眼的成績。

但成也蕭何敗也蕭何。宋丁解釋說，碧桂園有三分之二的項目集中在三四線城市；當整個房地產形勢發生逆轉時，這些城市的樓市就會首當其衝陷入低迷，導致公司的整體銷售大幅放緩，財務狀況亮起紅燈。

即便碧桂園已經啟動債務重組，但宋丁認為重組的前景並不樂觀。他說，重組的成敗關鍵在於接盤方必須認同他們旗下樓盤的未來發展潛力。如果沒有人願意成為這些沉澱資產的接盤俠，重組就很難成功。

為提振房地產市場，中國官方在過去一個月持續傳遞積極信號和出台扶持政策，推動房地產在下半年走向復蘇。

宋丁研判，儘管碧桂園的困局並不會扭轉房地產復蘇的大勢，但這場危機可能使復蘇勢頭減弱，加重房地產市場低迷的陰影。

他預計，碧桂園已出現的債務困局將形成連鎖反應，波及公司業務覆蓋的數百個城市，導致各地政府、銀行、債權人和購房者等受到不同程度牽連。負面效應也會向房地產上下游五六十個產業滲透，項目所在城市的經濟也將受到影響。

至於碧桂園在海外的業務，宋丁認為，由於公司也涉外債，債務危機將直接導致資金鏈受阻，對那些建設中，以及尚未出售或交付的樓盤造成衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

