原隊員揭日軍731部隊惡行：很多無辜孩子被解剖 自己也曾被實驗
近日，日軍731部隊原隊員清水英男接受中國官媒《新華社》訪問，作為唯一一位在世願公開證言揭露日本細菌部隊惡行的原成員，93歲的他再度講述那段沉重經歷。
清水英男講述，從1945年3月底至8月，他在731部隊目睹了慘絕人寰、如人間地獄般的景象，「那時我14歲，被學校老師推薦去哈爾濱，一同入隊的有34人，但具體去做什麼，完全不知道。」
清水英男介紹，在學習各種病原菌相關基礎知識後，教官問他實習結束想做細菌戰的專門技術人員還是外科醫生，「如果想做外科醫生，那至少要解剖過3具屍體。」清水英男表示，想當外科醫生。隨後，他被教官帶到二樓標本室，看到了許多人體標本。
我看到許多人體器官標本，各種各樣，都被泡在裝滿福爾馬林的瓶子裡，擺滿了幾層架子。這時教官告訴我這些器官都是對『馬路大』進行活體解剖實驗後得到的。
「馬路大」日語本意是原木、木材材料，在這裡指被日軍抓來進行實驗的活人。用於作活體實驗的人既有中國士兵，也有普通百姓，包括婦女和兒童，也有各國戰俘。
清水英男說：「媽媽肚子裡胎兒的標本，孩子的標本，有很多。孩子被解剖了，器官都被取出來了。從懷在肚裡幾個月的胎兒到出生的嬰兒都有。把孩子解剖了這件事，真的，我到現在也……連對腹中無辜的胎兒都要動手，我真的到現在也無法想像。」
吃過731部隊給的細菌食物 才知自己也被實驗
清水英男回憶：「之前我也不知道自己被實驗了，直到看了作家森村誠一根據對大量731部隊原隊員採訪後所著的報告文學《惡魔的飽食》」。
他指，自己曾吃過部隊給的含有細菌的饅頭，隨後驟然發燒至42攝氏度，連續高燒一周，「那一周內，每天隱約感覺有衛生兵來測量一次體溫和脈搏，除此之外，自己已經沒有活著的感覺了。」
清水指，除了對日本隊員做細菌實驗，731部隊對實驗過程中感染了病菌的隊員也會進行活體解剖。
1949年12月底，蘇聯遠東濱海城市哈巴羅夫斯克（即伯力城）設立軍事法庭，對日軍12名細菌戰罪犯進行審判。庭上，曾擔任731部隊細菌生產部部長的川島清供認，731部隊因實驗而殺害的中國、朝鮮、蘇聯等國軍民超過3000人。
回顧自己在731部隊的經歷，清水表示非常後悔。2016年，他決心公開自己731部隊少年隊隊員的身分，揭露侵華日軍細菌部隊的罪行，不斷舉行公開演講。清水同時表達了正視歷史、祈願和平的懇切心聲，「不再進行戰爭才是最該汲取的深刻教訓」。