原隊員揭日軍731部隊惡行：很多無辜孩子被解剖　自己也曾被實驗

近日，日軍731部隊原隊員清水英男接受中國官媒《新華社》訪問，作為唯一一位在世願公開證言揭露日本細菌部隊惡行的原成員，93歲的他再度講述那段沉重經歷。



清水英男講述，從1945年3月底至8月，他在731部隊目睹了慘絕人寰、如人間地獄般的景象，「那時我14歲，被學校老師推薦去哈爾濱，一同入隊的有34人，但具體去做什麼，完全不知道。」

清水英男介紹，在學習各種病原菌相關基礎知識後，教官問他實習結束想做細菌戰的專門技術人員還是外科醫生，「如果想做外科醫生，那至少要解剖過3具屍體。」清水英男表示，想當外科醫生。隨後，他被教官帶到二樓標本室，看到了許多人體標本。

我看到許多人體器官標本，各種各樣，都被泡在裝滿福爾馬林的瓶子裡，擺滿了幾層架子。這時教官告訴我這些器官都是對『馬路大』進行活體解剖實驗後得到的。 --清水英男

「馬路大」日語本意是原木、木材材料，在這裡指被日軍抓來進行實驗的活人。用於作活體實驗的人既有中國士兵，也有普通百姓，包括婦女和兒童，也有各國戰俘。

黑龍江省哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館內展出的細菌培養箱。（新華社）

清水英男說：「媽媽肚子裡胎兒的標本，孩子的標本，有很多。孩子被解剖了，器官都被取出來了。從懷在肚裡幾個月的胎兒到出生的嬰兒都有。把孩子解剖了這件事，真的，我到現在也……連對腹中無辜的胎兒都要動手，我真的到現在也無法想像。」

吃過731部隊給的細菌食物 才知自己也被實驗

清水英男回憶：「之前我也不知道自己被實驗了，直到看了作家森村誠一根據對大量731部隊原隊員採訪後所著的報告文學《惡魔的飽食》」。

8月5日，黑龍江省牡丹江市舉辦的侵華日軍細菌戰罪證陳列展上展出的《日軍哈爾濱第一陸軍病院原薄》。（新華社）

他指，自己曾吃過部隊給的含有細菌的饅頭，隨後驟然發燒至42攝氏度，連續高燒一周，「那一周內，每天隱約感覺有衛生兵來測量一次體溫和脈搏，除此之外，自己已經沒有活著的感覺了。」

清水指，除了對日本隊員做細菌實驗，731部隊對實驗過程中感染了病菌的隊員也會進行活體解剖。

黑龍江省哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館內用六種語言寫的「反人類暴行」墻。（新華社）

1949年12月底，蘇聯遠東濱海城市哈巴羅夫斯克（即伯力城）設立軍事法庭，對日軍12名細菌戰罪犯進行審判。庭上，曾擔任731部隊細菌生產部部長的川島清供認，731部隊因實驗而殺害的中國、朝鮮、蘇聯等國軍民超過3000人。

回顧自己在731部隊的經歷，清水表示非常後悔。2016年，他決心公開自己731部隊少年隊隊員的身分，揭露侵華日軍細菌部隊的罪行，不斷舉行公開演講。清水同時表達了正視歷史、祈願和平的懇切心聲，「不再進行戰爭才是最該汲取的深刻教訓」。