日本侵華罪證再添新發現　包括18張日軍侵略殺戮照片

7月7日是七七事變（又稱盧溝橋事變）86周年。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館介紹，該館與哈爾濱市木蘭縣聯合赴日本徵集一批日本侵華文獻史料，包括印有歌曲《討匪行》的明信片、戰時照片等。



館方介紹，此次赴日徵集到38份印有歌曲《討匪行》的明信片，均為普通侵華日軍官兵日常郵寄所用，其背景內容包括戰鬥場面寫真、個人戰場體驗、日本國內情形及對中國軍民、風土人情的觀察，多以照片或漫畫形式呈現。

印有歌曲《討匪行》的明信片。（新華社）

《討匪行》是1932年由關東軍參謀部作詞、藤原義江作曲，在侵華日軍內傳唱的一首軍國主義歌曲，「匪」指的是以東北抗日聯軍為主體的抗日武裝力量。

該館研究員金士成介紹，日本侵略者將所有抗日武裝都稱為「匪」，以維持偽滿洲國「治安秩序」的名義，開展大規模「討伐」，而《討匪行》是在這種背景下創作出，侵華日軍捏造歷史、鼓吹侵略的意圖昭然若揭，這是日本軍國主義的產物，也是宣揚軍國主義的重要工具。

他介紹，此次赴日更徵集到18張侵華日軍步兵第十九聯隊，在中國東北進行侵略殺戮的照片，包括行軍、繳獲武器、拷問虐殺戰俘、慶祝等情景，部分照片更留有「木蘭方面的俘虜者」等標記。

哈爾濱市木蘭縣文體廣電和旅遊局局長郭勝利表示，前述照片是木蘭抗戰歷史的一次重大發現，侵華日軍慘絕人寰的暴行被又一次凸顯。

下一步，團隊將會深入研究相冊，考證其形成時間、拍攝地點及具體人物，將考古調查發掘與歷史文獻、口述史料整理相結合，系統梳理這段歷史，進一步還原真相。