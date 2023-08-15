碧桂園陷危機　國家統計局：債務風險問題是階段性　有望逐步化解

房地產開發商碧桂園近期陷入財務危機，引發市場憂慮。8月15日，國新辦就2023年7月份國民經濟運行情況舉行發布會。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，龍頭房企債務風險問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。



在新聞發布會上，有外媒記者問及最近碧桂園房地產事件對整個行業恢復以及保交樓等措施有何影響？

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。但要看到這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉又稱，近期，北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求。部分二三線城市也在出台新的房地產調控政策，各地房地產政策調整優化有助於提振市場信心。隨著經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。