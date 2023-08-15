大陸突暫停發布青年失業率惹議　台學者：可避免「怯志效果」擴大

中國大陸本年的青年人失業率持續高企，國家統計局今日（15日）公布，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。



國家統計局的做法引發爭議，但有台灣學者接受台媒中央社採訪時稱，忽然宣布不再發布相關數據，外界觀感會偏向負面，但從正面來看可避免「怯志效果」擴大，避免青年人以就業環境太差為理由降低求職意願、就業意願。



中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

據中央社報道，台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，青年失業率連動整體失業率，倘若沒有分年齡段失業率數據，仍可從整體失業率推出青年失業率；不過前提是數據資料庫完整穩定。

辛炳隆以台灣青年失業率為例稱，從過往數據資料可發現，台灣青年失業率約為一般失業率3倍，有顯著連動關係。

辛炳隆認為，不再發布青年失業率帶來的影響有好也有壞。從負面解讀來看，就是不要外界知道數據資料；從正面來看，這可避免「怯志效果」擴大，也就是讓那些認為自己找不到工作、乾脆放棄尋職的怯志者，避免他們以就業環境太差為理由，再挫敗求職意願、就業意願。

辛炳隆又指，行政部門不對外發布青年失業率數據，內部絕對還是會有所掌握、統計，不會影響就業政策實施或政策資源分配；不過不可避免地，忽然宣布不再發布相關數據，外界觀感仍會偏負面。