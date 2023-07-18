中國恒大年報公布巨額負債驚人 虧損持續快速增加

審計過關後，中國恒大一口氣發布了2021年、2022年兩年的年報，數據顯示，兩年內恒大虧損增加了8000多億，截止去年年底負債總額高達近2.44萬億。剔除合約負債約7210.2億元后，有息負債高達1.72萬億元。

2.44萬億是個什麼概念呢？粗略估算了一下，比2023年的中國軍費預算多出整整1萬億元，換做國內最賺錢的茅台得幹至少40年；如果平均分攤到全國14億人頭上，每個人能分攤超過1600多元；按照現在的人民幣離岸匯率計算摺合成美元為3500億美元，和香港或伊朗的經濟規模相當。

而中國恒大賬上能用的資金現在只有43億。儘管恒大聲稱手裏還有大量土地儲備可以確保交樓，能還清債務並重建正常運營的財務基礎，但是面對這麼大個爛攤子，在企業信用已經嚴重受損，房地產全面遇冷，國家政策也正在試圖擺脱對房地產過度依賴的情況下，想要恢復正常運營恐怕不是那麼容易的事。

在房地產正遭遇歷史性低谷，而且很可能再也回不到原來蓬勃發展的現狀與預期下，恒大手裏的「大量優質土地儲備」就算都是可以變賣處置的健康資產，又有哪個中國國有或民營地產企業能吃得下、願意吃呢？

反過來再想一下，如果處置土地資產這條路行得通，恒大的負債在過去兩年應該呈下降曲線才對。（就恒大過去兩年的窘境，如果通過甩賣資產可以脱困或降低負債，很難相信許家印會因為吝嗇於交易價格談不攏不願意甩賣。）恒大的負債總額在過去兩年又迅速增加8000多億元，就說明許家印手裏的土地儲備，至少在過去兩年，很難順利交易出去。

許家印。（中新社）

尤其是，從資產情況來看，截至2022年年底，中國恒大總資產約為1.84萬億元，淨資產約為-5991億元。按照一般財務規則，其實它已經稱得上是資不抵債了。

那麼在這種情況下，除非針對特定保交樓項目，在得到政府及上級明確指令，同時對資金流向使用進行最嚴格監管情況下，有哪個銀行敢為恒大提供經營貸款？哪個金融機構敢為恒大進行項目融資？

但是，不管怎樣，恒大不止是恒大，因為它確實太大了。它上面連着中國各大銀行與信託投資等金融機構，下面連着數以千計萬計的供應商以及各個城市上百萬已經交了首期款的購樓家庭，所以任由它突然「死亡」肯定不是一個辦法，想資不抵債「破產」，在當前與今後一段時間怕是連門都沒有。

恒大這兩年最主要的工作就是保交樓，防止其從一個企業經營事件演變為更廣泛的社會事件，其它還債什麼的都得往後靠。換句話說，即便恒大想賣地還債，恐怕也不是許家印說了算，從其連續兩年的財報看，它的資金使用與財產處置很明顯都處於被監管狀態，已經不具有完整財務能力。

在短短一二十年內，乘風而起，把一間名不見經傳的企業做成全國頭牌，許家印很不容易。從商業角度，他確實是個人物，稱得上是一介梟雄！但是，在恒大迅速膨脹背後，也隱藏了不少問題，隨着潮水退去，這些問題逐漸都暴露了出來。真是應了那句話，出來混總是要還的。