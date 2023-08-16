國務院召開第二次全體會議　國務委員秦剛缺席

國務院總理李強周三（8月16日）主持召開國務院第二次全體會議。值得注意的是，上月被免去外交部部長，但仍保留國務委員身份的秦剛缺席會議。



國務院總理李強主持召開國務院第二次全體會議。被免去外交部部長但仍保留國務委員身份的秦剛缺席。（新華社）

今次召開的國務院第二次全體會議，10名國務院領導中，除了正在白羅斯（前譯「白俄羅斯」）進行訪問的，國務委員兼國防部部長李尚福未能出席之外，仍保留國務委員身份的秦剛亦缺席。

7月25日，十四屆全國人大常委會第四次會議，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，秦剛也就此成為任期最短的外長，但仍保留國務委員身份。國務院官方網站的國務院領導一欄至今仍可見秦剛的名字。

3月17日，李強主持召開新一屆國務院第一次全體會議，秦剛當時坐在國務委員兼國務院秘書長吳政隆身旁，即李強左手邊最外側位置。

秦剛曾在三個月內連升兩級，在中國政壇上十分少見。（Reuters）

公開資料顯示，57歲的秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長，2021年-2022年任中國駐美國大使。2022年12月31日，秦剛接替王毅成為外交部部長。

正式接任外長後，秦剛今年3月再任國務委員，躋身「黨和國家領導人」，三個月內連升兩級，在中國政壇上十分少見。

而秦剛被免去外交部部長職務前的一個月，未有公開露面，對上一次出席公開場合，是6月25日會晤到訪的斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長。