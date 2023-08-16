「台獨工作者」成「蔡英文2.0」　賴清德如何與習近平做朋友？

正在出訪的台灣副總統賴清德，7月底曾接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪，這是他投入2024台灣大選以來，第一次在外媒專訪中亮相。彭博電視（Bloomberg TV）8月14日率先釋出專訪片段，面對該刊總編輯韋伯（Joel Weber）追問「台獨」相關議題，賴清德在回應中就其心目中的兩岸關係定位給出回答。



外界質疑，賴清德在1997年任台灣「國民大會」代表時，即以手舉牌方式表態「台灣獨立萬歲」；復於擔任台行政院長期間，再聲稱自己是「務實的台獨工作者」；又在2020年大選爭取民進黨提名時，獲得多位獨派大佬力挺，故其「台獨」色彩濃厚已不言自明。

然而，在回應韋伯的提問時，賴清德表示，「務實」指的就是「根據事實」，而「台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。」該番回應，除了延續其今（2023）年1月接任民進黨主席時的說法外，還繼承了蔡英文2021年雙十節演講的兩岸「互不隸屬」論，可謂是「蔡英文2.0」。

《彭博新聞》刊出7月底專訪賴清德（右）的內容，將登下期《彭博商業周刊》的封面故事。（Facebook／賴清德）

此外，根據賴清德競選辦公室提供的新聞稿，賴清德還強調沒有所謂的獨立路徑，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況，會繼續推動蔡英文以「中華民國（台灣）」來稱呼的方式。

有趣的是，賴清德曾經在與台灣大學學生進行「快問快答」遊戲時稱，最想和習近平一起共進晚餐。如今他在《彭博商業周刊》的訪問中，進一步表明不想和習近平成為敵人，他們可以做朋友，「樂見中國和台灣一樣享有民主和自由」。

近期賴清德的競選策略，看的出來有意卸下其「台獨」的標籤，例如他駁斥「台獨金孫」的封號，指台灣只有「政治金童」，不斷「中華民國化」。但賴的「中華民國化」，又不是復歸《中華民國憲法》的「一中」和「一國兩區」精神，而是走向蔡英文的「寄生中華民國」台獨之路，以「中華民國台灣」切斷與中國的歷史與現實連結，從1949年兩岸分斷作為起點，「中華民國」反而成為了獨立於中國之外的一個「新國家」。

民進黨總統參選人賴清德（右）日前出席「2024校園總統馬拉松」座談，5月29日與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰。當被問及「最想和哪一位國際領導人共進晚餐？」賴清德秒回：「習近平」。（Twitter@mimimigeneral影片截圖）

因此，賴清德的「中華民國」包裝，很明顯是要強攻台灣中間選民，或者是不願兩岸發生戰爭的「維持現狀」派。在政治光譜上往中間靠攏，效果如何尚有待觀察。

賴清德從一位「台獨工作者」，搖身一變為奉行「中華民國台灣」路線的「蔡英文2.0」，背後至少有三大因素。第一，如同前文所述，是為取得台灣「維持現狀」派選民的支持；第二，在美國「疑賴」論發酵下，消除美國對其「台獨」的疑慮；第三，也是最重要的因素，北京所發起的統一進程，包括兩度「圍台」軍演，解放軍台海演訓的常態化，以及在國際上的「統一」造勢，促使賴的「台獨」立場往後退縮，從「抗中保台」過度到「和平保台」，同時又拿起「中華民國」作為護身符。

不過，賴清德的「中華民國」轉化，真有助於兩岸關係的緩解，甚至是與習近平「吃晚餐」、「做朋友」？答案恐怕也是不言而喻的。蔡英文提出「中華民國台灣」之說，除了自欺欺人的改換護照封面，將「中華民國」英文「Republic of China」縮小到幾乎看不見，極大化「台灣」英文「Taiwan」等「自嗨」行徑之外，反而讓兩岸關係更加緊繃嚴峻。

而所謂的兩岸「互不隸屬」論，更猶如遊走鋼索。當蔡英文首度提出該說法時，大陸國台辦即有回應，認定該說是「斥裸裸的販賣『兩國論』」，「無論企圖怎樣包裝『台獨』分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心」。換言之，儘管蔡英文、賴清德兩人都不是大陸官方「台獨頑固分子」黑名單上的一員，但「互不隸屬」論之於北京，其「兩國論」和「台獨」的定性已是板上釘釘。

今日台灣大選三強鼎立，賴清德脱穎而出的概率不小。倘若其當選，兩岸關係可以說非但無法得到解套，反而相當有可能延續蔡英文時代的困局，讓台灣在擰結中的束縛越來越痛苦。賴清德的「四大支柱」主張，以及追求「維持和平的穩定現狀」等主張，更像是紙上談兵，在兩岸政治基礎掏空，而且附和美國對華的「台灣牌」敵意等情況下，實在無法讓人看到兩岸關係有出現轉圜的空間，看到的反而是離戰爭邊緣越來越近。

政治是現實的，兩岸關係更是複雜的，但中國文化待人接物的人情義理傳統仍然是不變的道理，也是今日中國提出「人類命運共同體」願景的文化縮影。兩岸之間當然應該一起「吃晚餐」、「做朋友」，問題在於某些有心人士的口頭「善意」，其實是懷抱着敵對前提的口蜜腹劍，例如搬出「民主自由」等西方「和平演變」的冷戰老調重彈，心裏想的卻是「翻桌子」、「當敵人」，如此關係之處境似乎毫無樂觀的本錢。