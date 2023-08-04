兩岸關係還有「馬英九2.0」的機會嗎？

新北市長侯友宜獲國民黨正式提名參選台灣總統後，首站出訪選擇日本，期間接受日媒專訪，再度闡述各界關切的兩岸關係問題。綜整侯友宜陸續形就的兩岸觀，基本集合國民黨內「中庸」意見，主要涵納了馬英九主政路線到前黨主席江啟臣任內說法，或有為匯聚黨內共識與安台民心之效，然而其拼裝各種復古主張的結果卻顯得時空剝離，終讓人錯以為穿越回到2008年，侯友宜化身「馬英九2.0」提槍上陣，實際是缺乏政治創新動能的被動後果。



時隔16年，侯友宜成為繼馬英九後，第2位於參選期間訪問日本的國民黨總統參選人。只不過，別於馬英九當年的意氣風發，現落居三組主要參選人之末的侯友宜，如何儘速提昇支持度、避免被邊緣化是當務之急。一般評價，侯友宜代表參選後，依舊擺脫不了地方首長的人設，未達問鼎大位格局以致氣勢乏力，又過往從政經歷缺乏國際、兩岸與經濟事務的準備，都讓他備受檢驗。

今次，於內缺乏政治領袖魅力的侯友宜訪日，表現堪稱沉穩，言談大致中規中矩，細數針對兩岸關係發言，除了重申接受「合乎中華民國憲法的九二共識」外，在東京期間再重拾「馬英九版本的兩岸教科書」，矢言當選後，將延續馬英九2008年首度競選主軸的「不統、不獨、不武」路線，以回歸過去國民黨執政下兩岸穩定的現狀。

2023年5月26日，國民黨總統候選人侯友宜（右）拜會馬英九（左），馬英九贈予「馬英九和平之旅」專題雜誌。（Facebook／侯友宜）

此外，侯友宜也對日媒闡明，當選後亦將「堅持民主自由制度」、「有意義國際參與」、「國際角色與貢獻」，讓台灣可以扮演區域秩序與兩岸和平的促進者角色，但對於北京呼籲兩岸開展「民主協商」，侯友宜則態度保留，重申反對「一國兩制」之餘，遂稱「民主協商」不切實際，也不適用兩岸目前的狀況。

專訪後的次日，國民黨主席朱立倫也緊接為侯友宜打了一波「助攻」，稱許侯友宜讓外界看到他的國際觀與維護台海和平的能力，強調「親美、友日、和陸」是國民黨堅定在走的路。

統整而言，侯友宜目前釋放的兩岸關係論述，基本以昔日馬英九執政期間的方針為骨幹，如「不統、不獨、不武」、「親美、友日、和陸」；在尖銳的是否承接九二共識的問題上，侯友宜移動腳步站到了前黨主席江啟臣「憲法九二」的一側，以加掛「合乎中華民國憲法」前提的方式，「間接接受」九二共識。

國民黨總統參選人侯友宜（左）7月3日接受趙少康（右）專訪時表示，他接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文污名化的九二共識。（Facebook／侯友宜）

儘管侯友宜在九二共識的答法上有所退縮，但上述兩點尚符合國民黨基調，更具體定向，是順流馬英九版本兩岸政策為藍本而下。

但在諸如「堅持民主自由制度」、「有意義國際參與」、「國際角色與貢獻」，以「不切實際」回應北京「民主協商」等說法上，一旦蓋掉侯友宜的姓名，說法可謂與其他陣營，尤其與民進黨無甚分別，聽在一般選民耳裡，渠等主張業成一類朝野共識，已無從非議。

事實上，「堅持民主自由制度」、「有意義國際參與」、「國際角色與貢獻」這些倡議多是做法的操作層面，並不能輕易將台灣朝野祭出同樣話語便賦予相同意義。根本依舊得回歸頂層概念的核心，核心不同，應對做法自然不同。

侯友宜在國際關係與兩岸情勢丕變的2023年，重拾馬英九2008年初次競選的政見為己所用，固然不能武斷的以今否定昔，但當前的時空背景究竟容不容得下侯友宜化身「馬英九2.0」接招兩岸關係新時代發展，本身即是問題。

2008年，馬英九提出「不統、不獨、不武」做為總統大選的兩岸政見，高票當選台灣總統，當時有民調顯示其支持度超過五成。（美聯社）

無論從中國綜合國力發展、全球地緣政治板塊變化、中美關係嬗變、兩岸經濟與軍事實力落差傾斜等角度觀之，過去16年的總總變化皆是物換星移，唯一不變的恐怕是北京追求兩岸一統的意志不曾改變，甚至相應各方主客觀條件變化，北京統一台灣的意志只有變得更加強大，以及越具有實踐性。

一個最顯著的差異，如北京為了反對和遏制台獨分裂勢力分裂國家，促進中國和平統一，早於2005年頒布《反分裂國家法》，過去「反分裂」的訴求相較今日「兩制台灣方案」之議，乃至放眼「統一後」規劃，「反獨」顯然無法滿足今日北京對台的胃口，「促統」、加大「促統」才是主要追求，而所謂和統、武統的選擇，不過是實踐兩岸統一的手段途徑，猶如「貓論」，黑貓還是白貓罷了。

2005年3月14日，中國北京，全國人民代表大會就《反分裂國家法》舉行投票。（VCG）

爾今，侯友宜重拾「不統、不獨、不武」路線還好不好使，很難說，唯有二點是確定的：首先，確認了國民黨對於兩岸關係發展的思維是停滯的，不具有時間性，也相信只要過去不被否定，未來也將不被否定；其次，若國民黨尚懷有與時俱進之心，時隔16年重啟「不統、不獨、不武」冷灶，說明了馬英九執政八年、蔡英文執政又八年過去，國民黨不具回應新時代兩岸關係發展的能力，口袋裡的工具空蕩一片。

相對侯友宜個人在涉及兩岸事務與論述上經驗匱乏，並不令外界意外，但國民黨無論在朝在野，「依舊活在過去」才是整黨難從向來擅長的兩岸關係領域脫穎而出的病灶。總的來說，不具有兩岸政治與理論創新動能的不單只有侯友宜，而是國民黨上下失去了重新掌握詮釋權的野心與企圖心，才會簡單粗暴以「馬英九2.0」直接搬運使用，卻遺忘了隨主客觀環境勢遷，兩岸關係論述也存在「通膨」的現實。今日侯友宜披上馬英九的舊衣，想要再次舞動兩岸關係，表意有餘，卻表態不足，實為可惜。