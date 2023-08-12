內地醫療反腐｜陝西：已處理937名人員　退還3470個紅包

內地醫療反腐持續，周五（11日），陝西紀委監委公布醫療腐敗整治情況，指現已處理937名人員，並退還3470個紅包。



陝西紀委監委公布6大領域專項整治進展中醫療領域群眾身邊腐敗和作風問題專項整治工作情況，據通報，截至8月上旬，陝西省各級共收到專項整治問題線索2521件，辦結2371件，處理人員937人。47件問題線索移交至紀檢監察機關。

通報又指，全省各級衛生健康行政部門、醫療衛生機構針對整治重點內容，自下而上深入開展自查自糾。累計組織32476家行業行政部門、醫療衛生機構開展自查自糾，醫院排查臨床科室和職能科室23331個，自查發現問題7994個，已整改問題7390個，其餘問題加快整改中。另一方面，今年構建形成打擊紅包、回扣等問題。通過主動歸還、沖抵住院費等形式，今年累計退還患者及家屬紅包3470個，全省醫療衛生行業作風明顯改善，工作人員廉潔從業水平顯著提升，群眾看病就醫獲得感得到進一步增強。

此外，在各地自查自糾抗菌藥物臨床使用情況的基礎上，重點對不達標的14家三級公立醫院、18家二級公立醫院開展省級督查，進一步規範臨床用藥行為。通報指，當局堅持嚴負其責、嚴管所轄，加大監管力度。今年以來，組織各市縣對1.51萬家醫療機構依法執業情況進行監督檢查。