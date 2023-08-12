內地醫療反腐致不敢參會學習、開進口藥　業界籲不應「一刀切」

內地醫療反腐進行得如火如荼，不過專家近日表示，醫療腐敗確實存在，但不能以偏概全，不必污名化醫學會議；又透露近期醫生不敢參會學習，甚至不敢開進口藥，呼籲反腐不應「一刀切」。



隨著醫療反腐持續升溫，部分地區開始清退講課費，不少學術會議亦宣布暫停。然而周五（11日）上午，北京大學人民醫院高血壓領域首席專家孫寧玲發布「第二十一屆中國心腦醫學大會」會議預告，表示儘管醫療在反腐，學術會議還要召開，「本會議已舉辦20年，本著專業，創新，多學科交流的原則，在嚴格的學會組織程序的管理下召開本次學術會議」。

周四（10日）晚，孫寧玲在社交平台上表示，醫療行業與其他行業一樣都有「蛀蟲」、既得利益者，但將醫學會議作為反腐的一部分，便有些污名化了。他又指，近期媒體轟轟烈烈地進行著醫療反腐的宣傳，把醫療領域說得一塌糊塗，似乎醫生們都失去了醫療道德，給患者開好藥、用進口設備進行檢查和治療都是為了拿回扣等，這使得醫療行業人人自危，形成患者對醫生不信任感增加。他強調自己堅決支持醫療反腐，但反對一概而論污名化學術會議、專家講課以及企業學術推廣的行為，因為醫學進步的歷史與這些分不開。

孫寧玲反對污名化醫學會議。（心血管前線）

孫寧玲的觀點獲得一位三甲醫院主任醫師認同，他認為網上輿論的打擊面太廣，影響了不少醫生的工作。除了一些會議「不敢開」，不少本該去聽課、學習的年輕醫生也受輿論影響而取消了行程，從而影響了他們的再教育學習，沒有了學分。他認為，對醫生「一片打擊」是不公平的，「他們（年輕醫生）哪來什麼腐敗？」

除此之外，據透露，近期醫生在用藥時也變得更為「謹慎」，不敢開進口藥，而轉開國產，但事實上，如治療心衰、嚴重的冠心病等，確實是一些進口抗衰藥物效果會更好，患者也有需求。該醫生認為，無論是不敢參會，還是不敢開進口藥，不排除有人確實存在問題，但大多數情況下是「無厘頭」的，「就是受輿論影響，害怕出錯」。