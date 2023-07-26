深圳產智能骨科機器人首秀成功　助83歲患者置換全膝關節

機械臂在主控台的指揮下，精準地實施膝關節截骨、髖臼磨銼、假體置入……近日，一場特殊的手術直播在南方醫科大學深圳醫院舉行。中國人民解放軍總醫院骨科醫學部關節外科主任柴偉在智能骨科手術機器人的協助下，在南方醫科大學深圳醫院手術室完成了髖膝關節置換術和假骨操作演示。高超的手術技巧結合智能骨科手術機器人精確助力，使得手術順利進行。



近50家醫院骨科精英齊聚深圳

近日，在智能骨科手術機器人的協助下，柴偉分別為83歲的患者完成機器人輔助下左側全膝關節置換術、為72歲的患者完成機器人輔助下左側全髖關節置換術。

「置換髖關節的病人有重度骨關節炎且個子很小，但是機器人有一個良好的規劃系統，幫助醫生在術前獲得良好的手術計劃，在術中實現精準實施。機器人在手術台上可以模擬病人深蹲、屈膝，協助髖關節安裝得非常穩定，患者術後第二天就可以進行深蹲的動作。」柴偉表示，這兩台手術都是人工關節置換的經典手術，過程都十分順暢，機器人的輔助也很符合醫生的手術習慣。

在進行膝關節手術時，醫生用間隙法來輔助手術操作，實現手術的精準平衡以及精確截骨，術後患者獲得了非常平衡的屈伸的間隙以及平衡的膝關節。

據介紹，此次手術直播是第九屆亞洲人工關節學會學術年會的會前演示，也是錕鋙全骨科手術機器人在深圳的首次髖膝手術直播。南方醫科大學深圳醫院關節科主任吳堯平擔任此次直播主持，來自北京積水潭醫院、上海市東方醫院、海南醫學院第一附屬醫院、南方醫科大學第三附屬醫院、香港大學深圳醫院等近50家醫院的骨科精英齊聚深圳，就智能機器人手術直播等相關問題展開深入探討。通過直播展示智能機器人在臨床上的應用，促進傳統骨科與人工智能學科交叉與融合。

「深圳智造」打破國外技術壟斷

據介紹，此次輔助的手術機器人錕鋙是首個國產髖膝一體智能骨科手術機器人，由元化智能科技（深圳）有限公司自主研發。「深圳智造」打破國外技術壟斷，擁有自主研發的導航方案、軟件系統及核心零部件，僅一台設備就可輔助完成髖關節和膝關節兩個適應症手術。

吳堯平認為，人工智能時代已然來臨，智能化、數字化是骨科未來主要發展方向之一，臨床優勢顯著，智慧骨科的未來可期。

「機器人輔助手術相比傳統手術具備手術創傷更小、操作更靈活、精準度與穩定性更高等優勢。手術機器人還可以縮短年輕醫生的學習曲線，醫生學習無需過度依賴臨床經驗豐富的『老』醫生手術經驗，使常規手術精準微創化、複雜手術標準化、關鍵操作智能化。雖然手術機器人還無法完全取代醫生，但可以作為醫生的超級幫手存在。」

海內外專家齊聚深圳 共謀AI技術賦能數智骨科

南方醫科大深圳

為期三天的第九屆亞洲人工關節學會學術年會（ASIA 2023）近日在深圳舉行，來自亞太地區和歐美的近百名專家齊聚，展示和分享在關節置換術領域的新發現、新技術和新成果，共謀AI技術賦能數智骨科發展大計。本次學術大會由亞洲人工關節學會與深圳市醫學會聯合主辦，南方醫科大學深圳醫院承辦。會議迄今第四次落地中國舉辦，系首次選址深圳。會上，亞洲人工關節學會醫生培訓項目正式啟動，亞洲人工關節學會南方醫科大深圳醫院臨床培訓中心同步掛牌。

據介紹，人工關節置換術經過近百年的發展，現已被醫學界認為是最成功的外科手術之一，成為治療各種終末期關節疾病的有效手術方法。近年來，隨著人工智能、手術機器人、大數據、3D打印等數字化創新技術在骨科領域蓬勃發展，關節外科正從人工經驗時代走向人工智能時代，呈現數字化、精準化、微創化、個性化等趨勢。

第九屆亞洲人工關節學會學術年會（ASIA 2023）近日在深圳舉行（羊城派）

本次會議學術主題以「數字骨科」為核心，來自中國、日本、韓國、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、哈薩克斯坦、美國8個國家的講師來到深圳，通過病例討論、手術演示等環節，聚焦「機器人輔助關節置換技術」「人工智能技術在關節疾病診療中的應用」等話題，分享各自極具專業性和前沿性的理論。此外，大會設置了17個學術專場，涵蓋最新骨科臨床和科研知識，展示和分享在關節置換術領域的新發現、新技術和新成果。