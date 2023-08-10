再現境外網絡詐騙全產業鏈　首部反詐電影《孤注一擲》憑什麼火爆

雖然2023上半年中國經濟各方面數據都不容樂觀，但電影市場卻一路高歌猛進，繼《消失的她》、《封神第一部：朝歌風雲》引發觀劇熱潮之後，最新受到關注的是首部反詐電影《孤注一擲》。8月5日，該影片開啟點映，點映首日便斬獲1.7億元票房，短短三天時間，該影片累計斬獲點映票房約5.36億元，成功拿下中國影史點映票房冠軍。就此來看，該電影刷新新的票房紀錄指日可待。

那麼問題來了，《孤注一擲》憑什麼火爆？

首先，該電影不僅是根據真實案例改編的現實主義題材，而且也是過去幾年社會關注度極高的反映境外網絡詐騙全產業鏈電影。人們應該對去年曝光的位於緬甸的「KK園區」印象深刻，根據各方披露，該園區人口販賣的受害者主要為東南亞國家的低廉勞動力，被人蛇集團誘騙後進行轉賣交易。誘騙方式包括觀光、求職打工等。《孤注一擲》中的程序員潘生（張藝興 飾）和模特安娜（金晨 飾），一個是不甘心、一個是貪心，最後落入詐騙集團精心設計的「求職打工」圈套。

電影《孤注一擲》海報。（《孤注一擲》）

電影中，雖然竭盡所能呈現了詐騙集團的囂張和暴力，比如陸經理（王傳君 飾）隨意開槍殺人以及阿才（孫陽 飾）的幾次施暴，但現實情況卻比這殘酷的多。比如在緬甸、柬埔寨等詐騙園區，不僅廣泛地存在電影中的毆打和暴力，且還有性交易場所等設施，並形成器官買賣產業鏈，園區人員還會通過強迫受害人吸毒等方式進行人身控制。當然，《孤注一擲》作為一部反詐宣傳片，能做到現在這樣已經可以了。

其次，電影最大限度呈現了人性幽暗和複雜的一面，這也導致我們每個人都可能成為下一個受騙者。影片中的幾個主角，不管是潘生還是安娜，還是阿天（王大陸 飾），在捲入詐騙圈套之前，其實都不算真正的社會底層，雖然潘生的晉升空間被更有背景的同事擠佔，模特安娜被詐騙集團精準算計丟了廣告合約，作為畢業生的阿天則只是剛剛才開始踏入職場，但還不至於走投無路，但慾望是個無底洞，也不分高低貴賤，面對巨大的誘惑誰都可能墜入深淵，其中既有野心和權力的誘惑，也有金錢的誘惑，這也是為什麼影片中洗腦的幾句口號是「想成功，先發瘋，不顧一切向錢衝；拼一次，富三代，拼命才能不失敗；今天睡地板，明天當老闆」。

電影《孤注一擲》海報。（《孤注一擲》）

不少人觀影后提到了影片後半段存在「洗白壞人」的嫌疑，其實這反倒是人性幽暗和複雜該有的立體感，何況現在也不是樣板戲年代了。《孤注一擲》中，即便作為頭目的陸經理，也只是這個利益鏈條上的一顆棋子，「也是需要立功的」，在幕後大老闆老崇眼中，陸經理也不過是幫自己打理一切的馬仔而已。當然我們也可以合理推測，陸經理大概率早年也是被騙至此，憑藉超高的情商和殺伐決斷一步步成為今天的「小主管」。至於阿才，為何會放走安娜，以及為何最後為毀掉證據犧牲自己，第一個問題在最開始與安娜見面時已經埋下伏筆，後來衛生間出來後扇巴掌是再一次確證，所以最後放走安娜也在情理之中，第二個問題與其說美化了阿才，其實恰恰證明了第一個問題的合理性以及陸經理攻心術的高明所在。

最後，作為反詐宣傳片，電影也呈現了中國警方在反詐過程中艱難和無奈的一面，並不是主旋律電影常規的所向披靡。趙警官（詠梅 飾）在影片中多次提到境外執法權的問題，事實上，執法權這一具體的面向之外，警方在反詐方面還有更大的困難。

一方面，中國民眾的反詐意識遠遠不足，影片中有一幕，當阿天的女友小雨（周也 飾）來向警方求助時，趙警官說「反詐宣傳都印在雞蛋上了」，但更多人還是「不聽不信」，當安娜被騙時，背景也有反詐的宣傳海報。為了宣傳反詐，中國警方在現實中確實做足了功夫，比如上門手把手教你安裝反詐APP，在收到詐騙電話時會第一時間通過短信或者電話提醒你，還有為了迎合短視頻用戶，民警老陳一度直播連線PK主播宣傳反詐。當然，這部電影最終所起的作用，可能百倍千倍於其他反詐宣傳。

電影《孤注一擲》海報。（《孤注一擲》）

另一方面，境外網絡詐騙背後往往有更為錯綜複雜的政商網和利益網，《孤注一擲》也呈現了這一維度，比如詐騙集團門外有荷槍實彈的人把手，幕後老闆老崇連總統也要敬三分，當地警方與詐騙團伙沆瀣一氣……現實中，以「KK園區」為例，整個產業鏈都是有武裝分子參與的，一旦與政府發生武裝衝突，會給雙方都造成嚴重的損失。而且當地的政府官員也和犯罪分子勾結，為了從中獲得利益而幫助他們，也會導致管理難度加大。所以緬甸政府與緬北地區之間的關係是互相牽制的，關係十分微妙，不到萬不得已，雙方都不會輕舉妄動。所以「KK園區」敗露後，不管是大陸，還是香港台灣，在施救過程中其實都遭遇了很大阻力，批評政府不作為的聲音亦有不少。

所以綜合來看，《孤注一擲》固然有不盡如人意的地方，但作為首部反詐電影，其社會價值將遠遠大於商業價值。換句話說，如果能做到全民反詐宣傳，這部電影就值得點贊。而從《我不是藥神》到《八角籠中》再到《孤注一擲》，也一再說明，現實主義題材的電影只要真正紮根下去，只要能反映普羅大眾關切的社會問題，不管在什麼時候，都有廣闊的市場和關注度。因為「現實」才是最大的生產力。