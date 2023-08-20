深圳連日暴雨多區路陷　寶安有運沙車墮坑　龍華數百住戶被轉移

深圳連日暴雨，多區發生路陷。其中寶安區昨日（19日）有貨車陷在坑中；龍華區18日（上周五）有小區地面路陷，路陷面積長約15米，寬約7米，深度約4米，數百住戶被轉移至附近暫避。



寶安區有貨車陷在坑中：

深圳新聞網報道，寶安區石岩街道19日有一輛重型運沙車路過時突然後輪陷入地面。當地社區工作人員表示，車輛被成功吊出後，司機自行駕車離開。隨後，水務部門對周圍路面進一步開挖，對路面塌陷原因展開進一步調查。

經水務部門初步勘探判斷，事故原因為「該區域地下水管破裂，導致水土流失，內部出現空洞，發生地表塌陷」。

龍華區發生路陷（點圖放大）：

此外，內媒《大象新聞》報道，18日龍華區三合華僑新村二區49棟前地面發生路陷，路陷面積長約15米，寬約7米，深度約4米，無人員傷亡。

附近居民李女士稱，當時雨下得太猛，就看到車子陷下去了，路也塌下去了。目擊者嚴先生也表示，他看到馬路坍塌，停在馬路邊的車輛也陷入了坑裏，其中一輛車掉下去，另一輛車也險些掉入。

發生險情以後，當局對危險區進行了封閉，並將周邊342名群眾全部疏散安置。