樓價跌至低於待償貸款　內地法拍房驟增　越來越多業主棄房斷供

內媒《觀察者網》18日報道，近期內地法拍房（即法院拍賣房產）與二手樓求售的案件驟增，原因在於更多業主因收入銳減難以承擔房貸，加上樓價的市值已低於待償貸款，部分業主寧願犧牲個人徵信，也要無奈選擇「棄房斷供」（停繳房貸）。



近期內地法拍房（即法院拍賣房產）案件驟增，不過不少法拍房都無人問津。（《觀察者網》）

報道引述易居研究院研究總監嚴躍進指出，近兩年整體經濟環境不佳，部分省會城市和絕大多數三四線城市樓價同步走跌。僱員和小商販收入降，但房貸固定支出不變，導致無力償還，迫不得已只能停貸。此外，不少中小企業破產，作為抵押物或者公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是法拍房數量上升的重要因素。

今年上半年，據中指監測數據，法拍房再新增30.4萬套，較前一年增加19.7％，但成交僅5.2萬套，遠遠不及驟增的速度。至於法拍的房型以住宅、商業為主，尤其今年上半年住宅的法拍量達17.9萬套，佔總體59％。

由省份來看，上半年掛拍量較高省份四川首次超4.5萬套，年增逾1.5萬套、增幅51.3％。其他省份如廣東、重慶、河南、江蘇等均有不同程度增加，其中廣東前6個月掛拍年增近8千套，河南前6個月掛拍較上年同期增加逾萬套，增幅高達63.38％。

7月以來，目前內地各城市監測數據皆顯示，無論法拍房數的增加還是二手樓掛牌量，相較上半年都有進一步提升的趨勢。

河南有業主聲稱免費送樓

報道又舉例指，河南鄭州有一名業主於2018年樓價高峰期間，以每平方米2萬元（人民幣，下同）購入一個價格與新單位相當，總價119萬的二手樓單位。該單位於2007年開售時，售價僅每平方米4700元。

該業主向銀行貸款90萬，經過5年繳款，貸款餘額還剩餘80多萬之際，樓市急速降溫，二手掛牌價跌至約為每平方米1.2萬元，較高峰時跌近4成。該業主如在此時即便重新購買一一個類似單位，總價也不過約82萬元，且無論在貸款利率還是首期比例，都要比其現有單位划算得多。於是該業主表示，只要有人願意幫忙還貸款，可以免費將其單位過戶。

儘管後來證實「免費送樓」只是該業主試圖引人關注的「噱頭」，卻引發多地有人爭相模仿，發出類似消息。