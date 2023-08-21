中國再破獲美國中情局間諜案　80後國家部委幹部在日本留學被策反

國家安全部在8月11日公布，國家安全機構破獲一宗美國中央情報局間諜案。國家安全部今日（21日）再公布，近日國家安全機關再破獲另一宗美國中情局間諜案，疑犯為一名39歲曾在日本留學的某國家部委幹部。



據國家安全部通報的新個案案情，疑犯郝某1984年1月生，為中國某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，泰德通過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝某答應泰德要求。泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。

通報指，郝某留學期滿前，李軍亮明美國中央情報局東京站人員身份，對郝某實施策反，要求其回國後進入中國核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

郝某回國後，按照中情局要求設法進入某國家部委工作，在境內與中情局人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其開展審查。目前此案正在偵辦中。

國家安全部今日（21日）再公布，近日國家安全機關再破獲另一宗美國中情局間諜案，疑犯為一名39歲曾在日本留學的某國家部委幹部。（資料圖片）

早前公布個案同樣為在外地留學時遭策反

據早前報道，國家安全部在8月11日公布，國家安全機構破獲一宗美國中央情報局間諜案。疑犯曾某某，1971年7月生，是中國某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員，曾某某被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀，在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖，隨着雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供中國軍事方面敏感資訊。

公告指，曾某某表示同意並與美方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓，曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量中方核心情報，收取間諜經費，國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。