東部戰區｢守護Ⅲ｣批蔡英文、賴清德：製造人禍的｢陰謀家、野心家｣

解放軍東部戰區20日晚發布系列宣傳短片第三部《守護Ⅲ》，台灣正副領導人蔡英文和賴清德亦有「出境」，二人被批是製造人禍的「陰謀家」「野心家」。



這條長1分22秒的短片最開始旁白說，「在大自然狂風巨浪的肆虐面前，媽祖是討海謀生人們，祈求平安的守護神」。

隨後，影片畫面來到今日的台北，一群民眾在街頭抗議「台獨」，高呼「救台灣，反台獨」的口號。接著，旁白在配有蔡英文、賴清德二人的畫面時說，「在陰謀家、野心家製造的人禍面前」，「攜手同心的力量，是美好生活的守護神」。

「在民族尊嚴、祖國統一受到挑戰面前，人民子弟兵是為萬世開太平的守護神。」配有解放軍軍機、潛艇、空軍等演習畫面。

短片最後一名解放軍軍人說，「海峽的那一邊，我想去看看」，並在畫面附上一首詩：「海峽浪惡延媽祖，來往飛舟競自由，兩岸生民齊用力，打狐驅虎去憂愁。」

17日，解放軍東部戰區在微博發《閱海峽》的短片，其中一幕為解放軍在軍艦甲板上用望遠鏡遠眺監控台灣軍艦及巡邏船；空中畫面中展示了中國空軍超近距離驅離美國EP-3偵察機的場景，美機機身上的「NAVY」等細節清晰可見。

有台灣問題專家指出，這一短片目的明確，就是要傳遞戰區對台灣問題的高度關注，對活動頻頻的「台獨」分裂勢力的警告。

另外，18日，賴清德結束出訪巴拉圭和過境美國的行程返台，解放軍19日便展開台島周邊海空聯合軍演，戰機多次越過台海中線及延伸線。解放軍東部戰區新聞發言人施毅稱，「這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。