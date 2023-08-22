李強：中美關係和經貿合作面臨困難　但本質是互利共贏

新華社報道，國務院總理李強21日在人民大會堂會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏（Marc N. Casper）率領的美中貿委會成立50周年訪華團。李強表示，中美關係和經貿合作面臨一些困難，但兩國經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，經濟互補性遠大於競爭性。



李強稱，中國和美國作為最大的發展中國家和發達國家，經濟互補性遠大於競爭性。中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。

李強稱，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力。中美完全可以共同發展，攜手為全人類的美好未來作出更大貢獻。

李強還稱，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。

李強還說，中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。

報道指，葛士柏等美方人士表示，美中貿委會支持發展健康穩定的美中雙邊關係和兩國經貿合作，為美中經濟增長注入巨大推動力。中國市場對提升美國企業競爭力至關重要。美中貿委會歡迎中國政府發出深化改革開放的信號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。