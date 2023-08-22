陝西煤礦爆炸已致11死　事故原因正調查　涉事企業曾被責令整頓

8月21日，陝西延安市延川縣新泰煤礦發生瓦斯爆炸意外。截至今日（22日）最新消息，事故已造成11人死亡。目前，事故原因正在調查中。



據陝西省延安市應急管理局消息，8月21日20時26分，延安市延川縣新泰煤礦發生一起閃爆事故。經核查下井90人，升井81人，9人被困井下。升井人員中有2名重傷人員經搶救無效死亡，11名輕傷人員在醫院救治，生命體徵平穩。截至22日9時，井下被困9人全部找到，均無生命體徵，目前事故原因正在調查中。

延川縣應急管理局回應表示，事故發生時，救援力量已立即趕赴現場救援，「現在現場正在救援，要等事故調查清楚了才能定性。」

今年4月8日，國家礦山安全監察局陝西局針對延川縣新泰煤礦存在的瓦斯檢查存在漏檢等21條違法事實進行處罰，新泰煤礦因存在重大事故隱患被責令停產整頓，並處罰金107.3萬元人民幣。5月23日，新泰煤礦完成整改，經延川縣應急管理局驗收，國家礦山安全監察局陝西局現場复核，同意恢復生產。

公開資料顯示，延川縣新泰煤礦（普通合夥）成立於2008年5月6日，註冊地位於陝西省延安市延川縣高家屯鄉賀家崖村，經營範圍包括煤礦的技術改造；煤炭經營；煤炭銷售。