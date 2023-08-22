中國經濟繁榮40年恐結束？外媒：永遠無法超美國成世界最大經濟體

《華爾街日報》報道，過去40多年中國藉基礎建設帶動經濟模式成功帶來高增長，如今因地方債台高築、企業頻爆雷與消費不振，經濟飛升期恐結束，中國可能步入成長放緩的新紀元，而非短期的經濟不振。



報道更稱，若這種經濟成長率，中國將難以達成「經濟規模到2035年結束時翻倍」的目標，不但難以從中等收入新興市場晉身為發達市場，中國恐永遠無法超越美國成為世界最大經濟體。



《華爾街日報》指出，世界銀行（World Bank）統計自1978年中國推動「改革開放」以來，這段時期中國的人均收入增加25倍，讓超過8億的人脫離貧困，佔全球總脫貧人數的70%以上。

報道稱，這套追趕西方經濟模式現在遇到瓶頸。目前中國各地方政府的債務高築，許多地方的橋梁、機場閒置，數以百萬計的公寓淪爛尾樓，投資回報驟減。

碧桂園爆雷，出現債務危機。（碧桂園網頁）

近幾個月來，中國經濟前景明顯黯淡。製造業活動萎縮，出口下降，青年失業率創歷史新高，大型房企恆大聲請破產保護，碧桂園爆雷等等。IMF計中國未來幾年的GDP增長率將低於4%，不到過去40年大部分時間的一半。

報道提到，中國因控制Covid-19疫情取得初步成功，以及美國消費者在疫情間支出激增，掩蓋中國的經濟問題。但隨著中國房地產泡沫破裂，西方對中國產品需求下降，貸款達到不可持續的水平，問題開始逐步引爆。

報道引述新加坡國立大學東亞研究所長郝福滿（Bert Hofman）說法，稱民營企業資產回報率已從5年前的9.3%降至3.9%，國有企業回報率則從4.3%降至2.8%。

報道指出，中國數十年過度建設則很像日本上世紀80年代末和90年代的基礎建設熱潮，導致過度投資。此外，中國的勞動力正在萎縮，生產力下滑。按郝福滿分析，上世紀80年代到2000年代初，勞動生產力約佔中國GDP增長的1/3，但在過去十年，此一比例已降至不到1/6。

哈佛大學經濟系教授羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，中國經濟崛起與許多其他亞洲經濟體在快速城市化時期所經歷的情況相似，也與像德國等一些歐洲國家二戰後對基建重大投資帶動經濟成長的情況類似。

中國地方政府身陷債務泥潭

報道以人均GDP不到7200美元的貴州省為例，文中指出貴州是中國最窮省份之一，省內卻有1700多座橋梁及11座機場，接近北京、上海、廣州、深圳4大城的機場加總。貴州省2022年底的未償還債務估計達3880億美元，今年4月不得不向中央求援。

貴州是中國最貧困的省分之一。出產貴州的茅台酒被視為中國國酒，深受酒迷和收藏家愛戴，一直有價有市。（資料圖片）

據國際清算銀行（BIS）的資料，各級政府與國有企業的負債，已從2012年佔中國GDP不到200%，攀升至2022年的將近300%，債務程度超過美國。負債大戶多為地方城市。

《華爾街日報》稱，中國從脫貧邁向強國的經濟模式已成過往雲煙，地方政府身陷債務泥潭、無計可施，還面對私人投資疲軟和出口低迷，而與美國及其盟國分歧擴大，危及外國投資和貿易。這不僅僅是一段時間的經濟疲軟，可能是漫長的黯淡時期，中國40年的繁榮已結束。

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報道稱，按照這樣增速，中國將無法實現「2020年設定到2035年」將經濟規模翻倍的目標。這將使中國更難脫離中等收入新興市場的行列，也意味著中國永遠不會超越美國成為世界第一大經濟體。

國際貨幣基金（IMF）預測，中國未來幾年的GDP成長可能都不到4%，相較過去40年的成長幅度連一半都不到。設於倫敦的經濟研究機構凱投宏觀公司（Capital Economics）預測，中國的成長趨勢將從2019年的5%下滑至3%，但2030年只剩2%左右。

中國經濟面對更具挑戰性階段

不過，報道也提到，許多過去關於中國經濟崩潰的預測最後證明是錯估。當前中國蓬勃發展的電動車和再生能源產業被視為能主導市場，與美國的地緣緊張可激勵中國加速在AI和半導體等技術方面的突破，開闢新成長途徑。

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

不過，經濟學家仍認為中國面對的是一更具挑戰性的階段，過往促進成長手段能帶來的效益正在遞減。經濟學家們認為，解決中國經濟困境最顯著的方法是中國轉型改走消費支出與服務業，這有助創造出類似歐美這種更為平衡的經濟。根據世界銀行資料，中國的家戶消費僅佔GDP約38%，美國則為68%左右。

但報道也稱，美式消費習慣一向與中國傳統觀念有別，北京當前也不大可能犧牲與美國競逐所需的高科技產業升級。