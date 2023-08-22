福島核廢水｜澳門8.24起禁日本10個都縣食品進口　包括水產奶製品

日本宣布最早會在8月24日開始排放福島核廢水。今日（22日），澳門政府宣布自8月24日起禁止進口源自福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共10個都縣區的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶製品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。



澳門政府表示，日方在未與鄰國充分協商的情況下，決定將核污染水向海洋排放，是極不負責的行為。澳門政府高度關注事件，市政署一直和國家海關總署、拱北海關保持密切聯繫，亦已和香港食安中心建立通報機制。

由年初起，市政署一直在進口、零售兩個層面加強監測日本進口食品中的放射性物質，已增加針對特定放射性核素的測量，列作食安常規性檢測項目，並派員在國際機場及內港碼頭等口岸用輻射測量儀器檢測每批每箱產品，由今年1月1日至8月21日，已對約23137個日本進口食品樣本進行輻射檢測，並抽取約160個樣本進行放射性核素檢測，均未發現異常。

澳門市政署會加強巡查市面零售店，主要針對由日本其他地方進口無需檢驗檢疫的副食品，如大米、紫菜、茶葉、零食等預包裝食品，以手提輻射儀檢測，並抽取食品樣本進行放射性核素檢測。

市政署明日（23日）起將開通核檢食安專題網頁，除每天公布輻射檢測數據外，還會通過圖文包、帖文、短片等向社會進行科普宣傳。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施