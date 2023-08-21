01福島直擊・重返災區｜回去與回不去的家　復興待何時

日本311地震已過12年，但核災遺下的禍害仍未遠去。《香港01》記者親訪福島核災後，解封的受影響的區域，探訪回鄉生活的災民。

有災民為了返回心愛的故鄉，不惜與妻子分開，獨自在故鄉展開新生活。然而，有嫁到福島30年、同樣深愛着丈夫故鄉的台灣人，災後移居多個地方都無法適應，餘生或許都無法回到心心念念的家。災區百廢待興，有已歸化日籍的中國人，隻身前來開設餐廳尋找新機遇。



記者、攝影：梁祖饒、李穎霖 日本福島直擊



01福島直擊・專頁｜剖析核廢水排水爭議 聆聽不同持份者心聲

74歲的志賀隆貞在雙葉町出生、成長，去年故鄉解封後，便獨自搬回來。（李穎霖攝）

核災發生後，福島第一核電廠所位處的雙葉町和大熊町需全町疏散。12年過後，核災遺下的禍害仍未隨時間遠去，但兩個町部份的地區已解封，可供居民搬回。

雙葉町部份土地於去年8月解封，政府在JR站對開興建公營房屋供回來的災民居住，現已入住的只有86戶人。（梁祖饒攝）

74歲志賀隆貞獨自返鄉 「太太對雙葉町再無留戀」

去年8月，雙葉町有超過5.5平方公里的土地解封，政府在JR雙葉站對開興建公營房屋供回來的災民居住，現已入住的只有86戶人，74歲的志賀隆貞是其中一戶。

志賀隆貞在雙葉町出生、成長，以往在町內擔任護士直到退休。311地震後，志賀與妻子輾轉去了十個地方避難，最終在去年10月，即雙葉町解封後兩個月獨自搬回來，但妻子並未跟隨。「她說對雙葉町再無留戀了」志賀說，雙葉町並不是妻子的故鄉，而自己對故鄉有一份愛：「聽起來不可思議，我因這個原因回來了。」

妻子說對雙葉町已再無留戀，拒絕一起搬回去，但志賀的床邊仍放着二人的結婚照。（李穎霖攝）

反對排水 「正承受遺害」

志賀原本的家在海邊，距離防波堤70米，離核電站也只有4公里，該處在海嘯中被夷為平地。原本的家現時已變成東日本大地震原子力災害傳承館，向大眾傳遞自然災害和核災的知識；志賀說獨居於政府興建的簇新房子，閒時種種香草、和朋友喝酒聊天，不愁寂寞。

核廢水處理問題逼在眉睫，志賀說不想向海洋排放，他有朋友亦持相同想法，並投身反對行動。作為一個受核災影響的居民，他深明核電站帶來的災害巨大，亦不贊成發展核能：「現在我們正承受核電站的負面影響、輻射的遺害。」

志賀表示，不希望向海洋排放核廢水，他有朋友亦持相同想法，並投身反對行動。（李穎霖攝）

雙葉町的復興仍在起步階段，鎮內至今仍未有醫院、老人院，學校亦未落成，有小孩的家庭及年輕人也都不願意回來。志賀心底仍希望，接下來可以有更多人回到雙葉町家居：「更多人回來才能推動復興。」

台灣人詹旭惠嫁來日本亦將近30年，災後即便心中百般希望，仍無法回去大熊町繼續生活：「可能我死了以後也不能回去了。」（李穎霖攝）

遠嫁福島30年台灣人 「只喜歡以前的大熊町」

然而，並非所有災民都能如願回歸家園。「我喜歡的是以前的大熊町，可能我死了以後也不能回去了。」62歲的詹旭惠說。

詹旭惠是台灣人，嫁來日本亦將近30年，過往跟隨丈夫在他的家鄉大熊町定居。比起台北的繁華都市，她更喜愛大熊町的寧靜，和丈夫過着閒時摘香菇、釣魚的鄉村生活。本來以為會在大熊町平穩地過完一生，豈料311的災難，為她帶來翻天覆地的改變。

災難當天的情景，詹旭惠仍記憶猶新。她當時在木材廠工作，堆放兩層樓高的木材不斷搖晃，她當時與另一女工趴在地上，兩人邊尖叫着邊爬出來，走出來時看見地面有裂痕，形容地面是「合起來又分開」。詹的丈夫其後駕住車子接走他們，途中地面突然下陷，她說整台車子飛了起來。

311後，詹旭惠在避難中心借用了記者的電腦，聯絡遠在台灣的母親報平安，這件事登上了當地報章的一小角。（李穎霖攝）

家距核電廠一公里 最後一批撤離居民

詹旭惠的家距離核電站只有一公里，他們一家是最後一批被軍卡車撤走的居民，看到核電站爆炸時冒出的煙。311之後，他們輾轉去過八個地方避難，住過城市，也買過山上一間逾百年樓齡的舊屋翻新，但始終找不到一個安樂窩。

詹旭惠丈夫曾是東電的外判員工，早幾年因腦出血中風，她後來亦患上了類風濕關節炎，無法獨力照顧丈夫，要交老人院照顧。丈夫過去鮮會透露心聲，詹旭惠在他出事後，翻閱丈夫2014年的日記，才發現他曾寫下「身體變得緊繃」。令她感到很心痛。

丈夫腦出血中風後，詹旭惠偶然翻開他的日記，發現他早就記下過身體不舒服，令她心痛不已。（李穎霖攝）

無法找回從前的快樂

災難發生時剛升上大學的兒子已長大成人，詹旭惠現時她搬到兒子居住的福島磐城市小名濱，獨居於住在災害公營住宅。她現在的居所寬敞，生活環境舒適，但這卻不是她想要的生活。

丈夫病倒、自己變得行動不便，過往的鄰居各散東西，很多年紀較大的友人更已去世，災後顛沛流離的生活把她的心壓倒了：「好像找不到我們以前的那種快樂的生活。壓力太大了，好像從樓梯很快地滑下來一樣。」

丈夫中風後，詹旭惠亦患上了類風濕關節炎，要交由老人院照顧丈夫。（李穎霖攝）

對核廢水無特別看法

災後的大熊町經歷重建，已是煥然一新的新社區，詹旭惠回去過一次，覺得一切都已變得不一樣。在距離故鄉近20公里的地市渡過餘生，但她心中始終記掛和丈夫在大熊町渡過的簡樸日子。

對於核廢水，詹旭惠沒有特別的看法，覺得政府都會排水。

來自陝西、已歸化日籍的十川彩，在311後來到大熊町工作，現時開了一間小型中菜餐廳。（李穎霖攝）

歸化日籍陝西人 到福島開餐廳尋新機遇

有人無法回去熟悉的故鄉，但也有人不怕核災的後遺症，為生計前來大熊町。來自陝西、已歸化日籍的十川彩在災後三年，由北海道來到大熊町工作，現時開了一間小型中菜餐廳，所有事情「一腳踢」。

56歲的十川彩在日本已工作20多年，過去一直在北海道工作，養大女兒。到了2014年，她嘗試到北海道以外的地方闖蕩，在朋友的介紹下來到福島。

十川彩見證災區的復興過程，感嘆「人的力量真的很大」。（李穎霖攝）

「復興工作厲害 人的力量很大」

當年她剛到福島，周圍全都以黑色膠袋密封的輻射污染土，「想起也有點後悔，為什麼會跑到這地方，看着好可怕。」但她當時為了生計，並未離開，更慢慢習慣了當地的生活。

去年12月，十川彩在大熊町開了一家小型中菜餐廳，客人大多是為大熊町進行災後復興工作、除污及建築等工人，也有時為參觀的學生準備團餐。大熊町仍在建設，十川說未來可能到新的商業設施開餐廳。見證着整個復興工作的她說，大熊町近年變得愈來愈好：「復興工作真厲害，人的力量真的很大。」

作為一個餐廳老闆，日本接下來排放核廢水，對十川彩來說影響不大，她說自己沒有太大意見。

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