01福島直擊・二次傷害｜福島大學教授斥排水違承諾　推倒復興成果

福島核廢水最快周四（8月24日）排放，雖然國際原子能機構（IAEA）確認經處理的污水符合國際標準，但其安全性仍在太平洋國家中引起爭議，日本國內的反對聲音更已超出科學的問題。

福島大學副教授、當地漁業復興委員會成員林薰平，接受《香港01》專訪，直斥決定排水的程序有問題，未有足夠諮詢和討論，是強迫大眾接受，而IAEA的報告書亦無觸及此問題。他形容強行排水，會將持續12年的災後復興推倒重來。



記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本福島直擊



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月底會排放出海。（梁祖饒攝）

國際原子能機構派定心丸

日本的核廢水排海計劃蘊釀多年，經處理的污水無法去除放射性物質「氚」，只可在稀釋後排放，成為其中一個爭議點。至今年7月初，國際原子能機構（IAEA）發表「福島第一核電站ALPS處理水全面安全評估」報告，指經處理及稀釋的核廢水符合國際安全標準。為了令福島人安心，IAEA總幹事格羅西更「派定心丸」，就直到最後一滴核廢水被安全排出大海前，IAEA都會留在福島。

然而，日本國內反對排水的聲音，是否只糾結於科學、安全問題？

福島大學食農學類副教授林薰平認為，日本政府達成排水決定的程序有問題，無足夠諮詢和討論。（李穎霖攝）

科技上可信 程序公義成疑

福島大學食農學類副教授林薰平是當地的漁業復興委員會委員，一直關注核廢水的問題。他認為，IAEA的報告書在科學及技術層面上，對核廢水作出的評價是可信的，但這份報告書並不全面：「報告沒有檢討的部份、達成排水決定的程序是否正確，我們有很大的疑問。」

要如何處理核廢水並非一個應獨立處理的問題，林薰平認為，這和核災的種種善後工作都環環相扣。第一核電站的廢爐計劃應如何進行？如何與地方的復興相互協調？一定要排出放射性物質時，進行決定前要經過什麼必要程序？

他認為這些都是應一併放在枱面上討論的問題：「國際原子能機構只是在既定範圍內，撰寫了一份有限的報告。我認為日本政府只放大了得到了認同的部份，並自行演繹。」

7月4日，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）（左）向日本首相岸田文雄，遞交機構編撰的福島第一核電站核廢水排海項目的全面評估報告。（聯合採訪 / 路透社）

曾承諾未得到漁民理解前不排水 現強迫接受

2014年，日本政府開始研究處理核廢水的方案。林薰平指，2018年在日本展開的公聽會中，多個團體對在海洋及水蒸氣排放的做法表達懷疑，並提出不少替代方案，亦有人提出等到可以去除處理氚的新技術面世後，再將經處理的污水排海。然而，2020年政府完成報告後，仍將可選擇的方案縮減至於海洋或水蒸氣排放。

政府曾於2015年向福島的漁民承諾，未取得理解前，不會向排核廢水出海，但2021年的內閣會議卻打破了承諾，決定了排海的做法。林薰平指，政府至今仍一方面說理解福島人的反對聲音，重覆提着當年的承諾，另一方面又說今年夏天排水的方針不變，兩個說法矛盾，有如要當地人無論如何都要接受：「我認為這是這做法非常不誠實。為了信守約定，應先延期排水。」

日本首相岸田文雄（右二），8月20日視察福島第一核電廠。（共同社 / 路透社）

日本民眾不太熱衷討論

然而《香港01》記者在日本採訪時發現，在反對排水的示威新聞的畫面以外，一般日本民眾似乎不太熱衷關於排水的討論。近月多個日本媒體進行的民意調查更顯示，贊成排水的人數已稍稍超過反對者。

林薰平認為，日本人都知道核廢水儲存缸將爆滿，以及福島第一核電廠廢爐的問題正逼近，但他們不知道災後12年，福島的復興工作是如何走來：「福島縣沿岸的人是處於被孤立的狀態。」

311後，福島漁業受到了嚴重打擊，經歷12年的復興才有好轉。（李穎霖攝）

或毀掉過去12年漁業復興成果

311災後，福島漁業受到了嚴重打擊，在當地多個漁民和漁業協會協助下，才完成了讓漁民慢慢重新捕魚、密切監視漁穫輻射量的試驗計劃框架。林薰平指，進行各種監測和檢查，以及和消費者直接對話，福島漁業逐步建構了當地水產的安全形象，推進水產市場的回復。

災難發生12年後，終於可以展望將將漁業的收益回復到災前五成，林薰平質疑，「現在向海洋排出ALPS處理水，是否會破壞至今為止，在層層協力之下建構、玻璃工藝般的復興工作？」

林薰平強調，自己並非堅決反對將核廢水排海，但即使是排海，亦可以有其他不同的執行計劃：「但針對這方面，應進行的討論和檢討過程，日本國民和福島人都沒有參加到。」正因如此，林薰平7月與多名學者及居民，發起了「福島圓桌會議」，讓立場不同的人都可以在會上針對今後的核災善後工作交換意見。

林薰平認為，日本國民和福島人都沒有參加到應進行的討論和檢討過程，今7月與多名學者及居民，發起了「福島圓桌會議」。（李穎霖攝）

國際質疑令日本政府始料不及

對於日本核廢水排海的計劃，中國政府及韓國民眾表達強烈不滿，甚至祭出入口禁令。林薰平認為，現時的情況是日本政府始料不及，並正處於混亂狀態。他指，日本政府無論是面對國內或國際的反對聲音，都以對方「沒有科學根據」反擊，此舉無法促進溝通，認為日本政府應先退一步，以對話凝聚共識。

然而，日本政府現時仍堅持會如期排水，並爭取當地漁業和國際間的共識。林薰平指，即使政府最後堅持排水，他的角色仍不會消失：「我認為我們作為橋樑的角色亦不會消失。無論排水是會如期或是延期進行，我們也會將漁民，以及被掩埋的微小聲音，與社會上的討論接軌。」

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