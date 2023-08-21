01福島直擊・重返災區｜前進核災歸還困難區　時間在12年前定格

福島核廢水排放在即，一旦啟動將持續30年，在日本和鄰近國家都引起很大爭議，港府更表明會即時擴大禁止進口食品的範圍。《香港01》記者親身到日本，訪問剛剛回到解禁區域的昔日災民，以及漁民、農民、學者，更進入至今仍封閉的「歸還困難區」，聆聽不同持份者的心聲。一連多日的系列報道，將從科學、社會、政治和外交層面探討核廢水帶來的衝擊。

2011年的311地震海嘯引發的核災，超過10萬人緊急疏散，至今仍有地方因輻射量較高而無法未解封的「歸還困難區」。《香港01》記者獲准進入這些禁區，記錄這個12年來鮮有人踏足的地方。沿岸的建築物倒塌，石屎爆開，海嘯威力依然定格；未被海嘯吞噬的地方雖被完整保存，但已雜草叢生，一片荒蕪。

而在福島大熊町和雙葉町，部份區域去年才解封，首批搬回來的居民，有人帶着在避難時認識的妻子，準備重回家過新生活；亦有人為了復興故鄉，努力三年，重開首間便利店。



記者、攝影：李穎霖、梁祖饒 日本福島直擊



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

在福島居民伏見明義的帶領下，《香港01》記者獲准進入大熊町的「歸還困難區」，記錄這個12年來鮮有人踏足的地方。（李穎霖攝）

日本首相岸田文雄周日（8月20日）到福島第一核電廠視察，最快在周二（22日）決定排水時間。

福島第一核電廠，位於大熊町和雙葉町之間，記者8月初在大熊町採訪，找到居民伏見明義夫婦，他們很熱心地帶我們申請准許證，進入「歸還困難區」。在車上等了約20分鐘，職員不斷進出辦公室，最後記者成功獲批，《香港01》成為今年第一間可以進入「歸還困難區」的香港傳媒。

福島仍有約超過330平方公里土地，被劃為「歸還困難區」，未經批准不得進入。（李穎霖攝）

330平方公里高輻射區未解封

究竟什麼是「歸還困難區」？時間回到2011年3月11日下午2點46分，日本東北外海9級大地震，最高40米的海嘯，摧毀宮城、岩手、福島沿岸地區，福島第一核電廠發生爆炸，泄漏輻射，方圓30公里的居民都需要疏散。

事發至今12年，有疏散區已經解封，但福島仍有約24%的地方，即超過330平方公里，每年輻射劑量超過50毫希沃特，被劃為「歸還困難區」，未經批准不得進入。

伏見明義說，外人或外媒申請，一般都不獲批准，當日不知為何很幸運地獲批了。

記者的車跟着伏見夫婦來到大熊町「歸還困難區」外的其中一個閘口，職員隨即檢查通行證，以及車上的人數，之後才打開禁區的閘門。（梁祖饒攝）

居民帶領入禁區

「前方是歸還困難區，禁止通行」這樣的黃色警告牌，被豎立在「歸還困難區」的每一個閘口。記者的車跟着伏見夫婦來到大熊町「歸還困難區」外的其中一個閘口，職員隨即檢查我們的通行證，以及車上的人數，離開時亦要通過同樣的檢查。核對過後，閘門緩緩打開。

大熊町的「歸還困難區」內，建在海邊岸上的養魚場，屋頂及石屎都破掉。（李穎霖攝）

+ 2

海嘯威力隨處可見

記者進入了歸還困難區一段時間，看到數之不盡的黑色膠袋，包住受輻射污染的泥土，還有一間間被海嘯沖毀的房子。建在海邊岸上的養魚場，屋頂及石屎都破掉，有鋼筋的牆身向外爆開，看得出當時巨浪沖破的威力。

「你們要拍下來，下次再來可能就沒有了。」帶我們參觀的伏見太太提醒說，這些頹垣敗瓦將有一天會被清理，希望有人可以把這些景象紀錄下來。

雙葉醫院緊急撤離雜物仍在

區內的雙葉醫院，當年醫護被迫緊急撤離，有部份病人未能及時送走，21名病人最終被送往其他醫院期間或之後死亡。

醫院的門口仍遺下不少輪椅和鞋，時間就似停留在12年前。這裏儼然是一個廢墟。

大熊町的禁區內，可遠眺福島第一核電廠，以及入面多個儲放核廢水的水缸。（李穎霖攝）

環境輻射約香港、東京37倍

每個進入歸還困難區的人，都會獲發這一部輻射計，上面會有讀數顯示累積輻射量，職員說輻射計不可和手機放太近，至少要有20厘米的距離。職員給我們的輻射計，用來計算累積輻射量，而記者在香港買的，可以測試即時輻射量，設定了超過3微希沃特就有提示，在區內的數值更一度超過5微希沃特。

區內的水產振興公社遺址，距離核電廠只有大約1.3公里，是記者可以去到最接近核電廠的距離。公社門前的官方讀數是3.754微希沃特，伏見明義說之前見過讀數達15微希沃特。

這些數值到底是概念？在香港和東京的數值大約是0.1微希沃特，福島的解封的地區，數值就介乎約0.1至1.5微希沃特。

根據香港衞生署的資料，突然受到超過100萬微希沃特的輻照，才會引致急性輻射傷害，所以短暫停留不會引起即時健康問題。

檢查車輪鞋底 防帶走高輻射泥土

記者離開歸還困難區後，職員馬上拿出輻射計檢查車輪和鞋底，以防帶了輻射高的泥土出去。在歸還困難區逗留了大約兩小時，累積的輻射量是2.4微希沃特。

全球每人每年平均接收的輻射量是3000微希，而香港搭飛機到東京，單程接觸到的輻射量大約8微希，比在歸還困難區內接觸到的更高。

帶我們進入歸還困難區的伏見明義夫婦，現時住在大熊町的災害公營住宅。（李穎霖攝）

解封區災害公營住宅 僅千人入住

帶我們進入歸還困難區的，是在大熊町土生土長，73歲的伏見明義。他現時住在大熊町的災害公營住宅，是2019年大熊町部份地區解封時，政府興建供災民住的房屋。現時整個町大約只住了1000人。

73歲的伏見明義在災後帶着愛犬Chappy去避難，至今仍珍而重之地將牠的遺照和骨灰保留在家中。（李穎霖攝）

「我還以為地震會慢慢變弱，誰知愈搖愈厲害，那是我在想我家會不會倒。」伏見明義還記得地震一刻的情境，當時單身的伏見，帶着愛犬Chappy去避難，不料災後不夠半年，Chappy就因病去世，「很寂寞，牠是一隻很棒的狗，我們總是在一起。」

伏見坦言愛犬的死令他感到很寂寞，後來開始餵流浪貓，現在更收養了五隻。（李穎霖攝）

震前舊居去年解封

伏見後來開始餵流浪貓，現在養了五隻，他在避難時認識了現在的太太。他原來的家在災前建好後，只住過三個月，去年才剛剛解封，他和太太正準備搬回去，過新生活。「就只有裂紋，沒有其他損壞，雖然牆壁有裂紋，完全沒有壞掉。」他邊展示裂紋邊說。

不過當年的鄰居沒有回來，不少搬到東京，已無聯絡。鄰居的房子曾遭小偷闖入，玻璃被打破。

伏見原來的家在災前建好後，只住過三個月，現時他和太太正準備搬回去，過新生活。（李穎霖攝）

無計可施只能排水 「我沒有特別恨東電」

對於核廢水，他覺得不斷積存都不是辦法，無計可施下只能排水，「我沒有特別憎恨東電。雖然他們有帶來好處，也有帶來壞的地方。我認為要排水也沒辦法。也沒辦法了吧？我不知何為何儲存了這麼多，在積存前就排出不就好了嗎？」

雙葉町的部份地區去年8月解封後，今年8月終迎來首間的便利店，店長渡邊先生指這是努力了三年的成果。（李穎霖攝）

雙葉町解封一年 首間便利店終開業

日本政府在災後，對整個雙葉町發出了避難指示，部份地區到2022年8月才解禁，允許居民回家。

採訪當日，是雙葉町第一間重開的便利店開張第三日，店內的一個角落，專門售賣福島縣的農產品，在其他地方的便利店較少見。

店長渡邊先生說，現時雙葉町只有約80名居民，「我們收到了希望開設便利店的聲音，努力了三年才完成。」對他來說，要復興先要有人，「回來的人不增加的話，的確會令情況變得麻煩，但雙葉町也是我的故鄉，我希望這個地方可以復興，國家也希望推動『福島創新海岸構想』。」

渡邊先生認為，排核廢水是一定要跨過的難關。（李穎霖攝）

「排水是一定要跨過的難關」

對於排水，他覺得是唯一的辦法，「這是一定要跨過的難關，今後也必須一直這樣做，我想這個大家都明白，總要有人做的話，福島也要負起責任處理。發生了事故，其他人將福島當成骯髒的地方，但我沒有辦法離開。」

原子力災害傳承館 傳授核災知識

便利店位處海邊，附近一帶當年受到海嘯侵襲，被夷為平地，現時仍在建設之中。便利店旁邊有一棟2020年才建成的「東日本大震災・原子力災害傳承館」，展館向大眾傳遞自然災害和核災的知識，亦展示了311災後，日本媒體拍攝到的照片，和一輛被海嘯打到變形的消防車。

其實除了雙葉町這個展館，福島、宮城、岩手和青森縣的多個沿岸城市，都設立了近100個展館、紀念碑等震災傳承設施，足見當地相當重視311帶來的影響。

+ 1

火車站旁荒涼如死城 消防局時鐘停留在地震一刻

距離便利店3分鐘車程的日本鐵路JR雙葉站一帶，理應是最熱鬧的地方，但現時像個死城，變形了的消防局鐵閘未有拆除，外面的時鐘仍停留在發生地震的一刻。

對面的油站亦如同廢墟，兩枝油槍仍懸掛在半空，連災後噴上的塗鴉，也是與311地震有關。在雙葉町要見到路人也不太易，復興仍只是起步階段。

震災過後，有人從外縣來到福島，尋找新的機會；有人即使要和家人分離，亦隻身回到自己所愛的故鄉；但亦有人因種種因素，再也無法回到心心念念的家。（詳見另稿）

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施