｢疑被賣至緬北｣女大學生已返家　曾報平安又失聯引擔憂　警方介入

近日，一則「22歲失聯女大學生疑被販賣緬北」的消息在網絡流傳，引發社會廣泛關注。此前，該女生曾報平安後又失聯，引發外界擔憂。

今日（21日），內媒《上游新聞》從當地權威渠道獲悉，涉事女生已安全返家。對於涉事女生是否出過境、網傳消息是否涉嫌偽造等詳細情況，警方正在調查中。



「22歲失聯女大學生疑被販賣緬北」傳言引關注

該「22歲失聯女大學生疑被販賣緬北」傳言出現在網絡的一則聊天記錄，有暱稱為「閔閩」的網民發布一則留言：「昆明出2個人，一個22歲女大學生，一個17歲未成年男生，能走**擔保的老闆來！」該網民稱，22歲女大學生名為李某，標價為12萬元人民幣。

網傳截圖。（網絡）

相關消息在網絡迅速引發關注，並在8月16日被內媒廣泛報道。有李某現實中的同學認出其身分，聯絡相關班級學校，校方聯繫李某家長，但李某電話一直未能接通，也沒有回復信息。當日下午2時左右，李某突然在班級群現身，發語音報平安，指她的身分證和手機丟失，身份證信息被賣，網絡信息是謠言。

但之後，同學們再無法聯繫上李某，且李某也沒有共享位置。此前認出李某身分的張同學向其打去視頻電話詢問是否平安，張同學指李某未有回答其問題，只答平安，但眼睛時不時瞟著其他地方，電話不到一分鐘即被掛斷。

在和張同學視頻後，16日下午3時左右，多名同學在群裡@李某，要求其共享位置，但李某僅僅回復「在呢」，此後手機便處於關機狀態，再無音訊。

內媒：涉事女大學生已平安返家

據內媒《上游新聞》報道，8月17日，李某母親在電話中表示，女兒曾和她聯絡報平安，但不確定是否在境內。8月20日，其母又稱「女兒在昆明好好上著班呢」。

李某所住小區。（攝影/上游新聞記者沈度）

8月21日上午，《上游新聞》從當地權威渠道獲悉，涉事女大學生李某已於8月19日被雲南省保山市警方找到，20日已被父母平安接回家中，「和女生一起的男生也被找到了」。

另據內媒《界面新聞》向雲南省保山市公安隆陽分局新聞辦求證，工作人員表示，李某確已平安回家。保山市政府辦公室工作人員亦表示，李某回家消息屬實，「女孩是上周五（19日）早晨被找到的，現在已經返回至自己家中。」

但對於網傳聊天記錄是否真實，李某和另一男生二人在哪裡被找到，是否出過境等問題，相關人員表示具體情況由公安機關掌握，「雲南省公安廳已介入此事，詳細情況須等警方發布。」

被妖魔化的緬甸？泰國警方：平均每天近兩百華人被販賣

近年來，緬北販賣人口問題愈受關注。據泰國警方統計，每年大約有7萬名華人從泰國被販賣至緬甸妙瓦底鎮，相當於平均每天有近兩百人被販賣。據泰國國家新聞局（NNT）報道，電信詐騙團伙已給泰國造成數十億泰銖損失。

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8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會。各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動，嚴厲打擊本區域電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。