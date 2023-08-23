雲南多地警示偷渡出境會像｢豬仔｣被轉賣　昆明倡關閉境外電話功能

電信詐騙、人口販賣等事件，在緬甸、柬埔寨等東南亞國家愈演愈烈。為防止當地民眾輕信「境外高薪務工」的騙局，雲南省多地日前展開反詐宣傳，稱一旦偷渡出境，就會像「豬仔」一樣被轉賣，贖金高達上百萬元人民幣。



雲南瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

昆明：號召市民關閉境外電話功能

昆明市反電信網絡詐騙中心，上周四（17日）發布公開信稱，近年來境外實施的電信詐騙案件頻發，使用境外電話為途徑實施電信詐騙的情況較為突出，根據昆明市反電信網絡詐騙中心統計，2022年1月至12月全市涉及00號段境外號碼實施電詐案件佔總數比例21.6%。

公開信續指，2023年以來，昆明市涉及00號段境外號碼實施電詐案件佔總案件數的14%。為有效遏制境外電話引起電詐案件的高發態勢，切實提高人民群眾防騙意識和能力，現號召統計全市市民在無海外業務的情況下，關閉境外電話功能。

此外，昆明市祿勸縣公安局反詐中心更是形容道，被安排到詐騙「窩點」後，如果不交錢又完不成工作任務，則會像「豬仔」被轉賣、受盡折磨，甚至有生命危險。

圖為緬甸「豬仔」煉獄「KK園區」。（bilibili.com）

玉溪：境外並非「遍地有黃金」

玉溪市公安局反詐中心亦在公開信中指出，違法犯罪團伙為了組織、招募更多「員工」到詐騙窩點從事電信詐騙活動，常常使用「免路費、包吃住、高薪水」等虛假招工招聘網絡信息，誘騙國人非法出境。

而被困境外的中國公民多數是在境外蛇頭指揮下，由境內偷渡團伙組織、運送、引帶至境外，等待他們的是被強行安排到詐騙窩點從事電信網絡詐騙等，人身自由受到限制，每天必須完成高額的詐騙任務，任務完不成的輕則斷食，重則被電擊、毆打等。如果想要回國，則需繳納巨額的「賠款」和「贖金」。如果不交錢又完不成了工作任務，則會受盡折磨，甚至有生命危險。

為防止當地民眾輕信「境外高薪務工」的騙局，雲南省多地日前展開反詐宣傳。（Getty Images）

玉溪市公安局反詐中心表示，境外並非「遍地有黃金」，希望廣大市民朋友不要輕信境外高薪招聘的虛假宣傳，也不要輕信境外人員的甜言誘惑，避免落入境外電信詐騙團伙的圈套。

楚雄：偷渡出境後會被當作商品隨意買賣

楚雄州南華縣公安局亦發布公開信稱，境外電詐、賭博團伙通過網絡發送高薪招聘信息，誘騙國內公民偷渡出境參與電信詐騙和賭博，一旦偷渡出境，將會被當作商品隨意買賣，被電詐、賭博團伙非法拘禁，遭受毆打、傷害，解救工作十分困難，並需要支付高額贖金，請不要相信任何邊境高薪招聘廣告、影片及朋友的邀約偷渡出境。「網絡賭博都是境外犯罪團伙佈置的陷阱，不僅輸錢，還違法犯罪，將受到法律制裁。」