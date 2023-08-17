緬甸語專業前景如何　廣西外國語學院：可從事教育旅遊外事等工作

內地短影片平台中有人聲稱，被廣西外國語學院緬甸語專業錄取，不少網民都評論質疑其將從事電信詐騙，引發廣泛關注。廣西外國語學院發布聲明指，相關錄取通知書內容為捏造，已向警方報案。

值得注意的是，廣西外國語學院確實設有緬甸語專業，並定義其為特色專業，該校領導表示，學生可通過學習緬甸語更好了解緬甸文化，加深中緬兩國人民之間的相互了解和友誼。



近日，名為「蒙紹奇」的學生在短影片平台中稱，「騙我媽去復讀，其實我已經拿到緬甸語的錄取通知書了。」當中顯示，其被西外國語學院緬甸語（中外合作辦學）錄取，引發廣泛關注。惟受到電信詐騙、人口販賣、強摘器官等事件的影響，不少網民都調侃指「答應我畢了業之後不要給我打電話哦」，更質疑其將從事電信詐騙。

不過，廣西外國語學院東南亞語言文化學院工作人員表示，「關於蒙紹奇這個名字，在我們今年本科錄取數據當中並未查詢到。包括他發布的錄取通知書，我們的緬甸語招生中沒有中外合作辦學方向的。」

校方其後更發布聲明指，網絡上出現將該校緬甸語專業和緬甸電信詐騙惡意關聯的帖子和影片，經查，錄取通知書中的學生姓名和錄取專業P圖替換，所述內容為捏造。此行為嚴重擾亂了學校招生秩序，對學校聲譽造成不良影響，已經搜集相關證據並向警方報案。

值得注意的是，廣西外國語學院確實設有緬甸語專業，學院黨委副書記鍾志鋒表示，「緬甸語專業是廣西外國學院的特色專業，在課程設置上，注重培養學生的語言能力、文化素養和實際應用能力。通過緬甸語專業學習，學生畢業後可在對外經貿、教育、旅遊、外事、文化、新聞出版等行業從事翻譯、教學、管理等工作。」

鍾志鋒指，作為中國的重要鄰國，緬甸與中國在經貿領域有著廣泛的合作。學校開設緬甸語專業可以培養具備緬甸語語言能力和跨文化交際能力的人才，為中緬之間的貿易往來提供語言溝通的支持，促進雙方的貿易合作。而為了積極服務「一帶一路」倡議，廣西外國語學院還設有越南語、泰語、柬埔寨語、印度尼西亞語、日語等專業。