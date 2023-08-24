福島核廢水｜陸商進口食鹽僅因所屬公司在10縣註冊　都被海關銷毀

日本計劃今日（24日）起將核廢水排入海洋，大陸早在7月7日就宣布禁止進口日本福島等10個縣（都）食品。據台媒中央社23日報道，大陸有食品進口商表示，他所進的調味品產地不在這10縣都，但只因公司註冊地在這10縣都，一樣面臨銷毀。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

中央社報道指，浙江的食品進口商林先生（化名）表示，他從2015年開始進口日本調味品，譬如醬油、麻油、米醋等，這類產品在江浙滬一帶頗受歡迎。

日前，林先生有一批鹽進入大陸海關，附上日本農林水產省的原產地證明，顯示生產基地不在被禁的10縣都內。但海關方面稱，這批產品的公司註冊地在10縣都內，不得進口，可以選擇退運或者銷毀。

林先生與日方廠商溝通後，日方認為自己完全符合規定，林先生最終選擇在海關銷毀鹽巴，自行承受損失。雖然他認為按照法規解釋，自己並沒有錯誤，但因為當前核污染議題正敏感，他覺得先低調配合官方較好。

林先生又表示，他後續進口日本食品時會更謹慎，連食品公司的註冊地都要避開這10縣都。

大陸海關總署早前宣布，禁止進口日本福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉9縣及東京都食品。