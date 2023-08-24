日本排污內地瘋搶食鹽　網民：日料店會倒嗎？日本化妝品能買嗎？

日本今天（8月24日）起將核廢水排入海洋，包括中國、俄羅斯、韓國在內的鄰近國家均出現大量反對聲音。據《第一財經》記者報道，8月24日中午，查看內地生鮮電商平台發現，多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」，此外江蘇一帶也出現搶鹽的微信群組。



24日早上，記者在揚州大潤發等超市看到，購買食鹽的市民明顯增多。不少購買食鹽的市民表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但是看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。記者注意到，市民的恐慌一部分是來自微信群，一些微信群已經開始分享「囤鹽」資訊。

24日中午，一位內地消費者表示，「盒馬的一款低鈉鹽一分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨了。」據瞭解，8月24日，東京電力公司於當地時間13點（北京時間12點）開始把福島第一核電站的核污染水排放入海，部分電商平台的食用鹽銷量也直線上升。

超市銷售人員則告訴記者，因為揚州市場上在售的食鹽大部分都是井鹽，而國人食用的食鹽大部分也是井鹽 ，因此，市民無需過度恐慌，更沒有必要「囤鹽」。

股市資訊顯示，江鹽集團（601065.SH）今日觸及漲停板，蘇鹽井神(603299.SH)、雪天鹽業(600929.SH)、中鹽化工(600328.SH)等快速跟漲。

福島核廢水｜韓國人瘋狂搶鹽 內地專家：無需效仿，產量滿足需求

此前，有報道稱，韓國鹽價大漲，民眾瘋狂囤鹽。對此，中國鹽業協會執行理事長王小青表示，中國有嚴格的食品安全規定，國內的產鹽量也滿足需求，所以不建議效仿韓國民眾囤鹽的做法。中國生產食用鹽，使用原料有海鹽、井礦鹽，還有湖鹽，其構成比例分別為22%，61%，17%。

韓國民眾瘋搶食鹽：

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廣東省鹽業集團：省、市、企食鹽儲備充足

針對日本排放核污染水，廣東部分消費者對日本核污染水排海對我省食鹽供應安全的影響心存擔憂。

據廣東鹽業集團負責人介紹，目前，省、市兩級食鹽政府儲備量和企業社會責任儲備共10.8萬噸，百分百覆蓋全省各市縣行政區域，能迅速及時響應，保障廣東人民食鹽充足供應，呼籲市民不必恐慌，更不必效仿「囤鹽」。

日本福島核廢水自2023年8月24日中午起開始排海（Reuters）

該負責人介紹，凡是通過正規管道購買的粵鹽產品，均符合國家標準，可放心食用，「自日本宣佈試運行排放核污染水後，我們已對廣東省主要海鹽生產工區的海域海水及生態海鹽進行了α、β放射性項目的第三方送樣檢測，結果顯示目前的廣東海鹽是安全的。所以，大家保持警惕的同時也不必過度擔憂。」

該負責人強調，「我們會持續密切關注國家及廣東省環保部門公佈的海水水質資訊，對廣東海水定期進行放射性元素送檢， 並嚴密監控鹽產品是否受污染的情況，保障廣東鹽業食鹽產品的質量安全及供應安全。」

能否買日本海鮮、化妝品？官媒：建議在國內正規管道購買

官媒新華社主辦的刊物《半月談》報道，當核污水排入海後，海洋生物立即受到污染，其中同位素會隨食物鏈遷移。海洋生物尤其貝類、魚類等會隨著時間的推移可以富集同位素，一些貝類的壽命甚至達上千年，人類吃了受污染的海產品，會產生難以估量的危害。

《半月談》指出，這些放射性元素會成為人體細胞的組分，人的基因會受到損傷，產生癌症、畸胎等多種疾患。而且，這種基因突變是可遺傳的，一代代的改變著人類的基因，使人類退化。

網民對是否繼續到日本旅遊及進食日本水產各有看法。（資料圖片）

《半月談》稱無論是食品、還是護膚品、衣物等，長期看來，都會受到一定影響。但如果進行有效監管，還是可以買到安全的產品的。文中建議在國內正規管道購買核輻射殘留檢測合格的進口產品。赴日旅行時建議不要購買來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都、縣的產品。

而針對日本的執意行事，被稱為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」，再發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》：

針對日本的執意行事，「烏合麒麟」再發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》。（微博@烏合麒麟）

日本化妝品受影響 網民憂輻射超標

《九派新聞》採訪日本知名品牌SK-II客服，對方證實SK-II的產品均在日本生產。在被問到核污水排海是否會影響SK-II產品的安全性時，客服回應表示，SK-II產品和成分上市前都經過嚴格的質量和安全評估。

SK-II採用的國家標準GB/T 35957-2018，適用於粉狀、膏霜、乳液、液體類化妝品中銫-137、銫134的測定，這是針對化妝品中放射性核素的檢測標準。此外，日本知名品牌資生堂旗下的CPB客服回應稱，其在中國銷售的產品均符合國家安全和品質相關標準。悅詩風吟客服回應稱，部分產品韓國進口，部分產品是中國製造的，原料和機器都是韓國的。