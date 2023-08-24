福島核廢水｜新華社：從侵華歷史看　日本有抹殺加害行為的基因

日本今天（8月24日）起將核廢水排入海洋，這一過程或長達數十年，包括中國、俄羅斯、韓國在內的鄰近國家均出現大量反對聲音。官媒《新華社》發表評論文章指，日本是在自毀國家形象，更提及日軍侵華歷史稱，「從既往侵略戰爭歷史看，日本是有隱瞞和抹殺『加害』行為『基因』的。」



8月22日，日本東京，首相辦公室外抗議者們手舉「不要將受放射性污染的水倒入大海」的標語。（視覺中國）

文章表示，自從日本政府2021年4月宣布福島核污染水排海計劃以來，這一計劃的正當性、合法性、安全性、長期可靠性始終備受質疑。日本政府精心安排的國際原子能機構評估報告並未能打消國際社會和日本國內的疑慮和擔憂。長時間、高流量、大範圍向海洋排放核污染水是史無前例的事，誰也無法準確「預測」會帶來哪些後果。而覆水難收，一旦產生嚴重後果，到時恐怕一切為時已晚。

文章指，福島核污染水排海的責任主體是日本當局。日本首相岸田文雄聲稱，日本政府將對未來數十年的排海負起責任。但日本政府的這一行為之影響所及遠超其主權行使范圍。「試問日本政府：如何對必然受影響的海洋環境和以海洋為生的他國民眾負責？歸根到底，這就是一種極端自私自利、極不負責任的國家行為。」

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸爆滿，8月24日排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

文章續指，日本政府的「負責」承諾和東電的「安全」保證信用度並不高。2011年3月福島核事故的發生，部分禍因即可歸咎於日本政府和東電長期營造的「安全神話」。而在核事故善後處理過程中，東電時不時曝出隱瞞負面事實、篡改不利數據等行徑，日本政府則將精力放在了公關遊說和誘導輿論上，甚至對有切身利害、提出關切的鄰國倒打一耙。

文章最後稱，從既往侵略戰爭歷史看，日本是有隱瞞和抹殺「加害」行為「基因」的。而此次，日本行為的「加害」對像是全球海洋環境。大海不會發聲，但國際社會不應沉默。日本政府強排核污染水，是對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代不負責。如果一意孤行，日本恐將永遠背負蓄意禍害海洋環境的惡名。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施