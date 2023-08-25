福島核廢水｜中國常駐國際原子能機構代表團：日本無任何合法性

日本8月24日起將福島核廢水排入海洋，過程或長達數十年，引起鄰國反彈。中國常駐國際原子能機構代表團發言人對此發表談話，指日方此舉嚴重損害國際原子能機構權威和公信力，嚴重損害周邊國家人民健康和海洋環境權益，嚴重損害全球核能事業安全與發展利益。中方對此堅決反對和強烈譴責。



發言人強調，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

發言人指出，日方利用國際原子能機構上個月發布的綜合評估報告，大肆渲染核污染水安全無害。事實上，國際原子能機構對福島核污染水排海方案的評估是基於日本單方面委託而開展的，屬於技術援助和諮詢評估性質，不具有國際法效力，不能賦予日本核污染水排海計劃的任何合法性和正當性。國際原子能機構的評估範圍受到日方嚴格限定，不包括排海以外的其他可能處置方案，也不包括核污染水淨化裝置的有效性和長期可靠性；評估方式主要基於日本單方面提供的數據和資料作出判斷，僅對日方單方面採集的少量核污染水樣本開展實驗室間比對分析；在數據真實性、信息準確性有待確證，取樣獨立性和代表性嚴重不足的情況下，得出的評估結論缺乏充分的科學依據和事實依據，存在較大的局限性和片面性。

圖為國際原子能機構官員視察廢水輸送設施。（東京電力公司） 原文網址: 福島核廢水｜生態環境部：組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測 | 香港01 /article/933186?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

發言人表示，日方沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。必須指出，如果福島核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日方強推核污染水排海，不正當、不合理、不必要。

發言人指出，海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。覆水難收，貽害無窮。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。中方敦促日方立即停止這一錯誤行動。

發言人稱，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施，維護食品安全和中國人民的身體健康。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施