福島核廢水｜人民日報：日本將自己置於國際被告席

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，25日，官媒《人民日報》發表評論文章，批評日方此舉是將自己置於國際被告席。



文章指，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核污染水排海。日方公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，不僅充分暴露其自私和傲慢，也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

日方單方面強行啟動福島核污染水排海，嚴重危害全球海洋環境和世界人民健康權利。海洋是全人類賴以生存的藍色家園。日方單方面強行啟動福島核污染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。兩年多來，福島核污染水排海計劃的正當性、合法性、安全性一直備受國際社會質疑。日方迄今沒有解決國際社會關於核污染水淨化裝置的長期可靠性、核污染水數據的真實準確性、排海監測安排的有效性等重大關切，卻處心積慮營造排海安全無害的假象，甚至對錶達正當關切的鄰國無理指責，足見其十分自私、傲慢。日方單方面強行啟動福島核污染水排海，給自己貼上了永遠扯不下的「生態環境破壞者」、「全球海洋污染者」標籤。

日本福島核廢水自2023年8月24日中午起開始排海（Reuters）

日方單方面強行啟動福島核污染水排海，嚴重背離最基本的國際道義。處置福島核污染水，必須本著對全人類高度負責的態度和精神。日方做法完全與此背道而馳。國際社會清清楚楚看到，日方沒有窮盡安全處置手段，從未嚴肅對待國內外質疑和反對，從未以真誠態度同周邊鄰國善意溝通。日方出於經濟成本考慮選擇排海方案，將給鄰國及全世界帶來不必要的風險。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。日方單方面強行啟動福島核污染水排海，以損害國際社會共同利益為代價換取本國短期私利，盡顯不仁不義，必將成為日方長期難以抹去的一大污點。

日方單方面強行啟動福島核污染水排海，嚴重違背國際法義務。根據一般國際法和《聯合國海洋法公約》等規定，日方有義務採取一切措施避免環境污染，有義務通知並與可能受影響的國家充分協商，有義務評估和監測環境影響，有義務採取預防措施確保危險最小化，有義務保障信息透明，有義務開展國際合作。日方無論如何粉飾，都改變不了強行排海違背國際法義務的事實。近來，日方頻頻拿國際原子能機構發布的日本福島核污染水處置綜合評估報告說事，企圖將該報告當作啟動核污染水排海的「通行證」。眾所周知，從職能授權來說，國際原子能機構是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，並非評估核污染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。更何況，日方從一開始就限制了國際原子能機構工作組授權，不接受評估其他處置方案，不評估核污染水淨化裝置的有效性和可靠性。在這種情況下，國際原子能機構有關報告證明不了日方核污染水排海的正當性、合法性，也免除不了日方應承擔的道義責任和國際法義務。日方到處拿該報告混淆視聽，進一步暴露其心虛和偽善。

最後，文章指出，海洋是全人類的共同財產，日方單方面強行啟動福島核污染水排海，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方應該明白的是，虛假宣傳洗白不了其錯誤做法，損害國際社會共同利益必將付出代價。中國政府堅持人民至上，採取的維護食品安全和中國人民身體健康的措施是必要的、合理的。日方應儘早撤銷錯誤決定，停止核污染水排海，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成更多不可預測的破壞和危害。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施