李玟生前控訴受屈辱對待　《中國好聲音》今宣告暫停播出

浙江衛視今日（25日）宣布，鑑於對觀眾和網友反應的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。​​​



早前，樂壇天后李玟Coco生前9分鐘炮轟《中國好聲音》節目組錄音流出，李玟指受到節目組一系列屈辱對待，包括節目存在潛規則與黑幕。加之此前一直流傳李玟在《好聲音》舞台摔倒與節目組處理不當有關，Coco在舞台表情看得出十分痛苦，導致輿情在網絡迅速發酵，引發網民憤怒聲討，亦有公眾人物幫李玟發聲。

+ 1

據相關報道，當時錄製節目的Coco已經有腳在傷，原本在表演的時候與學員王澤鵬一同演唱，而且在事前已經與導演組達成共識，在正式表演時王澤鵬會站在她旁邊撐着，沒料到正式錄製時，導演組亦未能兌現承諾，最後只有她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演。

Coco非常不快又傷心表示：「走到另外一邊不站在我的旁邊，我站不穩，我沒有辦法撐，我穿着7吋高的鞋子，為了漂亮，為了這個節目好看…有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

而8月20日，浙江廣電集團發文回應關於《中國好聲音》和李玟的相關爭議，指會認真傾聽吸收廣大觀眾和網民的建議，督促節目製作方努力改進工作，「李玟老師是一位好導師、好歌者，值得我們銘記」。