福島核廢水｜民眾搶鹽多地緊急規範　串通操縱市價最高罰500萬

日本政府8月24日啟動福島核廢水排海，內地部分民眾開始搶購食鹽，中鹽集團也證實正在加班加點生產、配送，並呼籲社會各界理性消費，不要盲目搶購。對此，多地緊急通告規範食鹽價格，其中在海南，串通操縱市場價格的最高罰500萬元（人民幣．下同）。



據早前報道，24日中午，內地多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」，此外江蘇一帶也出現搶鹽的微信群組。中鹽集團也證實中國部分市場發生食鹽搶購現象，集團正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應，盼望社會各界理性消費，不要盲目搶購。中鹽集團也澄清，中鹽集團的食鹽當中井礦鹽佔比95%、湖鹽佔比4%、海鹽佔比僅1%，都能溯源，要消費者不須擔心核污染。

對此，海南省市場監督管理局發布關於規範食鹽價格行為的通告，稱目前食鹽等相關商品市場價格出現異動。有關經營者要切實規範自身價格行為，配合政府做好保供穩價工作，不得實施相互串通、操縱市場價格；不得捏造、散佈漲價信息，擾亂市場價格秩序；不得囤積居奇，或利用其他手段哄抬價格，推動市場價格過快、過高上漲等違法行為。

其中，針對相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處10萬元以上100萬元以下的罰款，情節較重的處100萬元以上500萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

針對捏造、散佈漲價信息，擾亂市場價格秩序，囤積居奇或利用其他手段哄抬價格，推動商品價格過快、過高上漲的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款，情節較重的處50萬元以上300萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

針對利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的違法行為，海南省市場監督管理局明確將責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執照。

另一方面，廣東汕尾市，江西吉安萬安縣，江西贛州石城縣、定南縣，廣西百色右江區、田陽區等地也相繼發布關於規範食用鹽市場價格行為的通告，告誡鹽業各經營者，要求穩定市場價格秩序。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施