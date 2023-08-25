日本排污｜內地壽司郎、元氣壽司等日料店急發聲明：停用日本食材

8月24日，日本啟動福島第一核電站核廢水排海，核污水經由1公里的海底隧道流向太平洋。中國海關總署則宣布，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。



消息一出，「中國日料店會不會倒閉？」成為內地網民熱議話題，許多日料店緊急發表聲明稱會停用日本食材。美心集團旗下元氣壽司表示，早在3月日本公布核廢水排放計劃，就已經逐步停用日本食材，7月份開始，所有門店已經沒有使用日本海產，改用國產和外國安全海域的優質食材。



迴轉壽司巨頭壽司郎公關部負責人對《廣州日報》表示，「我們很大部分食材來自日本以外世界各地，日本產地部分會儘快聯繫其他產地供應。」

吉野家工作人員強調，吉野家不會使用日本進口的食材。「我們是速食品牌，已經本土化挺長時間，不可能去用日本進口的原材料。假如要從日本進口食材，生產成本也不允許。」

美心集團旗下元氣壽司負責人強調，不想用任何對消費者有風險的食材，今年3月日本公佈計畫開始，我們已經啟動停用日本食材的計畫，逐步替換掉日本食材，「從7月份開始，所有門店已經沒有使用日本海產了，改用國產和外國安全海域的優質食材。」

值得一提的是，元氣壽司在香港的FB專頁上發文稱，並沒有採用被政府禁止進口的日本食材，但卻被不少網民要求公布食材的原產地，亦有香港網民質疑用的是內地的食材，「卻收日本的價格。」

部分日料店強調：從未使用過日本的食材

8月24日晚間，金匠壽司發布公告稱，「作為中國本土企業，我公司第一時間回應海關總署公佈的公告，截至本文編輯至此，金匠壽司所有門店已全面下架與日本進口水產品相關原料的菜品。」

上海的伊秀壽司表示，即日起將停用所有日本進口水產品原料，並公示了主要原料的原產地，如三文魚進口自挪威，金槍魚來自山東威海，北極貝來自加拿大等。

此外，一些內地本土的日料店則強調從未使用過與日本有關的食材。8月24日，廣東佛山的夏樹壽司發布緊急聲明稱，「夏樹壽司從未使用任何與日本有關的食材！不管過去，還是將來！所有食材均來源於正規管道。」

廣州的大雄壽司發文回應稱，公司採用的均為正規管道採購符合安全規範的食材，並未使用福島等日本10縣的產品，後續將公佈各種食材的產地及檢驗報告。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施