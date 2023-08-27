福島核廢水｜內地民眾日本遊意願減　料國慶黃金周旅遊市場有變？

自文旅部公布第三批恢復出境跟團遊名單，加之東南亞因賭詐問題頻發、韓國前段時間隨機殺人事件引發社會恐慌等因素，日本一直是最熱門的內地出境遊目的地之一，也是內地國慶長假出遊搜索熱度第一的目的地。但伴隨日本排廢入海事件發生，目前，不少內地的日本遊已經開始退團，各大旅遊平台不再將日本放在顯著位置，不少原計劃去日本的內地遊客也表示，將重新考慮假期出遊目的地。



綜合內媒《第一財經》報道，此前，在文旅部恢復公布第三批出境跟團遊名單時，日本是最為熱門的旅遊目的地之一。根據旅遊平台統計，日本此前也是國慶出遊搜索熱度第一的目的地。據攜程數據，此前推出的9月20日上海發往日本的首發團已基本售罄。前段時間，平台上日本的搜索量也超過東南亞的泰國、新加坡等，位居出境遊首位，預訂國慶黃金周出發的日本團隊產品量環比增長超5倍。

此前，在中國文旅部恢復公布第三批出境跟團遊名單時，日本是最為熱門的旅遊目的地之一。（VCG）

然而，原本預計在內地國慶前後迎來爆發期的日本旅遊，因福島核廢水排放發生變化。自福島24日開始排放核廢水入海，8月26日，內地旅遊平台如攜程、同程、途牛等已不再將日本旅遊產品放在銷售顯眼位置。不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。

有內地大型旅行社負責人表示：「我們這幾天已經陸續接到部分客人的日本遊退團，還有一部分客人原本是打算在國慶期間赴日本旅遊的，現在也開始觀望了，並未及時下單。」

另有多家內地旅行社表示，由於日本排廢入海事件發酵，接下來的國慶旅遊路線推薦計劃將不再大力推廣日本遊，或會暫停日本旅遊的相關營銷計劃，轉向主推其他目的地。

因福島核廢水排放，不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。（VCG）

內地遊客：若不是已買好飛日本機票會直接改目的地

對於內地遊客日本遊意願減退的相關情況，《香港01》記者聯繫到一位即將在十月黃金周前往日本自由行的內地遊客小張（化名）。她表示，自己之前已經預約好行程、買好機票，剛在香港辦完簽證，所以還是會照常和朋友前往日本旅行，大約一周。

對於日本排放核廢水，小張表示當然還是會有擔心。她表示，如果不是因機票、行程等已經規劃好，應該會直接放棄日本行程，改去南半球等地，「還是會覺得（日本排放核廢水）是十分反人類的行為，很生氣」。

小張表示，她在辦理簽證當日，花費約1小時辦理完畢，現場沒有出現人潮爆滿的情況。對於日本自由行，她還沒有具體的旅行規劃，但表示還是會吃日本海鮮、和牛等代表性食物，「可能會從開開心心的吃變成十分擔憂的吃這樣」。

日本，富士山與櫻花。（VCG）

靠譜旅業CEO張致寧認為，日本核廢水排海將對中日間經貿往來造成一系列影響。在旅遊市場內，本該享受到中國國慶黃金周旅遊消費紅利的日本，現在在中國的熱度降低，中國遊客對於赴日旅遊的預期亦大幅降低。從長遠來看，日本的泛旅遊經濟，或將因為中國遊客的減少而出現萎縮的可能。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施