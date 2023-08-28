中國留學生被控簽證欺詐　外交部：美方捏造莫須有罪名促停止打壓

紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）的28歲中國留學生張嘉雪漠（Jiaxuemo Zhang，音譯）涉嫌隱瞞教育及研究經歷，以簽證欺詐罪（Visafraud）被捕，最高可判囚10年。

外交部發言人汪文斌今日（28日）表示，美方對中國留學生捏造莫須有的罪名，是出於政治目的濫施打壓迫害，敦促美方停止以國家安全為藉口打壓中國赴美留學人員。



在外交部例行記者會上，有記者提到日前美國聯邦調查局（FBI）以簽證欺詐罪逮捕並起訴一名中國留學生。另外，美國海關和邊境保護局扣留盤查並遣返3名入境美國的中國留學生。

汪文斌指，美方無理扣留、盤查、遣返中國留學生，還對中國留學生捏造莫須有的罪名，是出於政治目的濫施打壓迫害。

他表示，中方對此堅決反對，並敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，撤銷充滿偏見歧視的10043號行政令，停止以國家安全為藉口打壓中國赴美留學人員。中方將繼續採取必要措施維護中國公民的合法權益，也提醒赴美留學人員警惕相關風險。

2021年，中國留學生張嘉雪漠持F-1學生簽證在紐約州立大學水牛城分校就讀碩士，學習流體力學、高速流動物理學等，但他在美國駐北京大使館申請簽證時，隱瞞其曾經在北京航空航天大學的教育和研究經歷。

紐約州立大學水牛城分校。（University at Buffalo）

2022年，張嘉雪漠申請其他大學的空氣動力學博士項目時，在簡歷中表明他曾於北京航空航天大學學習和研究，並參與流體力學教育部重點實驗室和計算流體力學國家實驗室的研究。

北京航空航天大學是中國工業和信息化部所屬的七大高等院校之一，被稱為「國防七子」。

調查人員指出，根據10043號行政令，美國從2020年6月1日起限制與中國「軍民融合戰略」（Military-civil fusion strategy）研究領域相關的學生和訪問學者入境，他認為北京航空航天大學的人員屬於這一範疇。

調查人員指，張嘉雪漠在2021年申請簽證時隱瞞重要的教育和研究經歷，若當時他有披露相關信息，簽證申請可能會被拒絕，因此對張嘉雪漠提起刑事起訴。

10043號行政令（Proclamation 10043）由美國前總統特朗普於2020年5月29日簽署的總統公告，旨在禁止與中國人民解放軍有聯繫的中國留學生獲得F簽證或J簽證。

內地傳媒《財經》曾報道，大部分因10043號行政令被拒簽的學生曾就讀於北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學和北京郵電大學等八所高校之一，或受國家留學基金委員會資助。