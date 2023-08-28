北上福利｜廣州派5000萬元文旅消費券涵蓋餐飲住宿　港人都有份？

自7月以來，廣州文旅消費券活動已面向廣州市民遊客發放3000萬元（人民幣，下同）惠民消費補貼。8月8日，為進一步激發文化旅遊市場消費活力和潛力，第二輪廣州文旅消費券再次發放2000萬元。今年，廣州共計已發放5000萬元文旅消費券。港人到廣州旅遊消費也有資格領取，即睇內文詳細介紹及領取方式。



據悉，本次消費券分為文旅旅遊、文化文創、文旅消費集聚區三種文旅消費場景，有六種面額，總體按照滿減5折的形式設置。本次消費券可適用於景區購票旅行社報名、文旅消費酒店住宿消費、演出圖書等文創產品等，共分三批發放，第一批已於7月22日發放。

廣州消費券2023丨1. 廣州文旅消費券

活動時間: 2023年8月8日20:00-2023年8月31日24:00

領券時間: 2023年8月8日20:00（第二批）

領券平台：雲閃付APP/線下打卡

*活動期間，每個場景每種面額消費券最多可領取一張，單用戶每一輪最多可領取3525元消費券。（手機需提前打開GPS並將雲閃付APP定位在廣州市）。名額有限先到先得。

消費券面額：

活動規則：

1.券有效期:票券有效期自領取之日起至8月31日24:00有效，未使用的消費券在到期後返回券池，供後續批次發放使用。

2.核銷規則:消費者成功獲取消費券後，在有效期內到參與活動企業的指定門店或線上平台，通過雲閃付APP平台支付核銷，可按券面額直接抵扣訂單金額。

3.消費者在商戶消費後發生退貨，該消費券將視同已經使用，不再回退至其賬戶，按照退款金額和原訂單金額的比例，扣除享受的消費券金額後，退回至消費者的原付款卡號。

4.消費券面額總體按照滿減5折的形式設置，消費者在使用消費券時消費金額需達到消費券使用門檻，如滿100元減50元的消費券需消費金額達到100元及以上方可使用。

溫馨提示：微信搜索公眾號【廣州本地寶】，關注後在對話框回复【文旅消費券】可獲2023廣州文旅券領取入口、領券+使用指南/有效期/適用商家查詢入口。2023年8月8日-8月31日期間發放，廣州文旅券限量限時發放，先到先得，額滿即止。

廣州早茶。（VCG）

廣州消費券2023丨2. 廣州白雲區消費券攻略

廣州白雲區自今年4月21日開啟首輪搶券模式以來，發放總額3350萬元的文旅消費券。為進一步促進城市消費，提振消費信心，白雲區開展「快樂廣購，惠滿白雲」促消費活動，將在今年五一、十一消費旺季，分兩輪向廣大市民派發消費券及汽車補貼。其中，消費券總額達1350萬元，汽車補貼總額達2000萬元，合計3350萬元。

餐飲住宿零售消費券

【活動時間】2023年4月21日-5月21日、2023年9月15日-10月15日

【發放平台】建行生活APP

【消費券類型+額度】1250萬優惠券類型分為3種：正餐券、住宿券、商超零售購物券。正餐券150元購300元發放10000張，100元購200元發放60000張。商超零售券100元購200元發放15000張，50元購100元發放50000張。住宿券100元購200元發放10000張。

每個手機在每輪搶券期間，餐飲券、住宿券每輪(每個星期)每次搶一張，商超券每個階段(一個月)搶兩張。

廣州。（VCG）

100萬元優惠券：

通過數字人民幣形式開展，提供餐飲、零售2個優惠券面。餐飲券滿40減20元發放25000張，零售券滿40減20元發放25000張。

消費者可直接在建行生活APP上搶券，再通過數字人民幣支付使用，每個消費者每個階段活動，分別限領1張。餐飲住宿零售消費券可在全區300多家限上餐飲類企業、限上住宿類企業、限上商超批發零售業企業及承諾2023年入庫企業使用。

*提醒：餐飲住宿零售通用券自搶購買之日起7天內有效，逾期失效將退回券池，進行下一輪發放。獲券用戶可在消費券有效期內，使用建行生活APP綁定的本人銀行卡到指定商戶消費，達到滿減條件後即可享受優惠。

購車補貼

【活動時間】：2023年4月21日-5月21日、2023年9月15日-10月15日

活動期間，市民在白雲區限額以上汽車銷售企業及承諾2023年入庫企業購車者即可享受購車補貼優惠。補貼申請可通過建行生活APP及數字人民幣APP操作。

【補貼額度+種類】：消費者購買汽車後，提交相關資料，即可申領汽車專項補貼，分為燃油車補貼和新能源車補貼，以數字人民幣方式發放。

◆燃油車車價10萬元以下將一次性補貼1000元，最高每輛可補貼4000元。

◆新能源車車價10萬元以下可一次性申領補貼2000元，最高可補貼5000元/輛。

溫馨提示：微信搜索公眾號【廣州本地寶】，關注後在對話框回复【白雲消費券】可獲2023廣州白雲消費券領取入口、時間/領取指南/使用指南/適用商家等。

廣州消費券2023丨3. 廣州南沙區消費活動

2023年南沙區文旅體消費券惠民活動以「四季有約」為主題，將連續四個季度發放惠民消費券，推出多場線上線下促消費活動，覆蓋「吃、住、行、遊、購、娛」等文旅體行業，市民可在「南天薈Baylvy」微信小程序上，通過轉盤抽獎和簽到獲券等2種方式領取。

廣州南沙區推出文旅消費券帶動經濟。（網絡圖片）

活動時段：

食住南沙：3月18日 – 5月31日（每周五至周日9:00開始）

行娛南沙：6月1日 – 8月31日（每周五至周日9:00開始）

購在南沙：9月1日 – 10月31日（每周五至周日9:00開始）

消費券種類： 專用於景區：免費券、五折券 通用券：滿50減20、滿100減40、滿200減80、滿300減120 主題券： 3月18日-5月31日：餐飲、住宿滿500減250 6月1日-8月31日：旅行社、文娛體育滿500減250 9月1日-10月31日：特產及其他滿150減75

領取方式： 轉盤抽券： 訪問抽獎頁面，每日每人上限3次抽券機會 進行轉發或消費下單，追加2次抽券機會，每日上限5次 簽到獲券：連續簽到7或14天，可領1張消費券。

領取平台：微信小程序「南天薈BayIvy」。

*以上信息均搜集自網絡，僅供參考。具體領取過程和涉及所用平台信息等，請消費者自行甄別並自主決定。