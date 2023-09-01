泰媒：泰國預計將於10月1日開放中國遊客免簽

《泰國頭條新聞社》9月1日報道，泰國新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）受訪時指出，今年第四季度的旅遊計畫要為中國遊客提供更便捷的簽證服務，預計將開放中國遊客免簽，將於2023年10月1日正式實施。賽塔強調，取消簽證僅在旅遊旺季實施，是一項暫時的措施。



報道指出，中國遊客是泰國重要的旅遊群體 ，有高購買力，但疫情後中國遊客僅恢復三成。賽塔指出，他已經與外交部、泰國民航局以及代理內政部長等相關部門進行了深入討論，他們一致同意並積極準備推動這一政策。

泰國新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）欲振興泰國經濟和旅遊業。（Reuters）

據了解，開放中國遊客免簽也引發許多擔憂，亦有人擔心存在安全問題。賽塔對此澄清，他所提到的「免簽」措施是指不需要申請簽證，遊客可以在抵達泰國時直接入境，而且無需支付申請簽證所需的費用。

賽塔進一步表示，這一政策願景一直在討論之中，並且他相信各部門均已明確了這一點。他也強調，取消簽證僅在旅遊旺季實施，是一項暫時的措施。賽塔表示，這一措施的實施將為泰國的旅遊業帶來積極影響，有望吸引更多中國遊客前來泰國旅遊，促進旅遊業的發展和經濟的復甦。

中國遊客僅恢復至疫前三成 他國遊客達七成

此前有報道指出，泰國可能放寬對中國和印度遊客的簽證規定，並允許所有國家的旅客停留更長時間，以提高旅遊收入。旅遊業是泰國主要的經濟支柱，佔國內生產總值約12%。新首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）希望明年將旅遊收入提高到近1000億美元。

2023年3月13日，當日是泰國一年一度的大象日，泰國芭堤雅東芭樂園在這一天為大象奉上了豐盛的水果自助餐。（新華社）

賽塔曾指出，中國人申請赴泰旅遊簽證的過程繁瑣，收費又高，以致這個新冠疫情前泰國最大的遊客來源國，今年赴泰的遊客人次不如預期。他指出，截至今年7個月，到布吉島遊玩的外國遊客人數是疫請前的約70%，中國遊客僅恢復到疫前的30%。

國際投資機構野村證券曾發布報告指出，中國遊客回流比預期慢，部分原因是泰國今年5月推出了嚴格的電子簽證規定。此外，泰國依賴的是中國非一線城市的遊客，而這些城市的人較易受到中國經濟下行的衝擊，影響他們出國旅遊的興致。