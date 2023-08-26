KK園區｜中科院博士被騙到緬甸　駐泰國大使館：已救出事主

內地媒體近日報道，中國科學院博士張繼效去年8月16日被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，每日被強迫工作18小時，受困1年。中國駐泰國大使館8月26日宣布，事主已經獲救，並盡快安排對方回國。



中國駐泰國大使館的聲明指，經泰國警方核查有關情況，以及開展解救工作後，成功於星期四（24日）晚，尋獲事主。駐泰國大使館及駐清邁總領事館正與泰國警方協調，盡快安排事主回國。

內地媒體報道，受害人張繼效畢業於中國科學院地球環境研究所，之後從事研究工作。約在一年前，他由於有幾萬元的債務問題，經人介紹以為到新加坡從事翻譯，但被騙至緬甸。他在內地的女友說：「他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個薪資很高。」

張被安排到一處園區，稱每天的工作「就是跟別人聊天」，工作時間很長。僱方要求張的女友轉賬12萬元人民幣放人，但其賬戶在轉賬過程中被凍結，之後張因此被毆打及禁閉。

張的兄長已經在內地報警，警方稱已將事件上報中國駐緬甸大使館。後者22日表示，使館高度重視有關案件，已跟山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關信息通報緬甸、泰國相關政府部門，推動緬、泰警方全力開展調查解救。

中泰老撾三國駐緬甸大使會晤商打擊賭詐問題

中國駐緬甸大使館公布，8月22日，中國駐緬甸大使陳海與泰國駐緬甸大使蒙空、老撾駐緬甸大使恆顯舉行三方會晤，就合作打擊地區賭詐犯罪問題進行溝通協調。

三方一致認為，當前該地區賭詐問題猖獗，嚴重損害包括中泰老等地民眾的生命財產安全，三國駐緬使館對此高度關注，持續開展工作。針對相關求助等訴求，三國使館全力協調緬方開展搜查解救，並協助緬方加大針對賭詐集團的打擊力度。