颱風海葵｜正向閩粵交界靠近　料明早福建漳浦至廣東惠來沿海登陸

據大陸中央氣象台今天（4日）早上消息，颱風「海葵」 （HAIKUI ）的中心已於昨天（3日）晚上移入台灣海峽南部海面，由強颱風級減弱為颱風級，今天早晨進一步減弱為強熱帶風暴級。



中央氣象台已發布颱風黃色預警，預計海葵將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，逐漸向閩粵交界一帶沿海靠近，並將於5日上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸（熱帶風暴級到強熱帶風暴級，23 - 28米/秒，9 - 10級），登陸後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。



中央氣象台預計海葵將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，逐漸向閩粵交界一帶沿海靠近，並將於5日上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。（中央氣象台）

中央氣象台預計，受海葵影響，4日至6日，台灣、福建、廣東中東部、浙江東南部、江西南部、湖南東南部等地將有強降雨天氣。

4日上午8時至5日上午8時，福建東部、廣東東北部、浙江東南部、台灣大部等地有大到暴雨，其中，福建東部、廣東東北部、台灣東北部和西南部等地部分地區有大暴雨，福建東南部沿海局地特大暴雨（250 - 300毫米）；上述部分地區最大小時降雨量30 - 50毫米，局地可超過70毫米，局地還有雷暴大風等強對流天氣。

氣象專家提醒，海葵昨日登陸台灣後強度明顯減弱，但未來其在台灣海峽的行進速度較慢，大陸東南沿海地區仍需警惕海葵可能帶來的風雨影響。