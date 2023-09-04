颱風海葵｜登陸台灣後已減弱出海　全台44人傷　一度近12萬戶停電

颱風海葵中心昨午3時登陸台東後，已於昨晚（3日）離開台灣陸地。台灣的中央災害應變中心表示，全台災情共計732宗、44傷，其中近半數為大樹倒塌，當中以台東縣最多。水浸災情則共有31處，部份尚未消退。台灣中央氣象局預期，海葵暴風圈今日（4日）約晚上8時脫離台灣陸地，但大雨或豪雨會持續到5日。內地中央氣象台預計，海葵將以每小時10至15公里速度向偏西方向移動，明日（5日）凌晨到上午在粵閩交界附近沿海登陸。



台灣中央氣象局預測海葵路徑。（台灣中央氣象局）

台灣中央氣象局指出，颱風海葵中心昨午登陸，並已於昨晚8時許於高雄市梓官區附近出海，颱風強度有持續減弱的趨勢。

據衛福部統計資料顯示，全台共計44人受傷，當中以台東縣17人最多，台南市有8人、花蓮縣也有6人。

水電方面，全台停水戶數有4,639戶，都在台東縣轄內，預計今天中午前修復完成；全台曾停電戶數為11.9萬戶，仍有4.5萬戶停電，預計今晚9時完成復電。

另外，高雄捷運公司表示，輕軌因風速過強，在晚上8時40分提早停駛，將暫停營業至今天中午12時。

當局提醒，受颱風及其外圍環流影響，今晚至明天花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、屏東縣山區、台中市山區（和平區）及台東縣有局部豪雨或大豪雨。此外，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣和澎湖縣等地需提防水浸。