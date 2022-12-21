蔚來證實內部數據遭破解洩露　客戶隱私被明碼標價出售

蔚來首席信息安全科學家、信息安全委員會負責人盧龍表示，公司本月11日曾收到外部郵件，聲稱擁有蔚來內部數據，並以洩露數據勒索225萬美元（人民幣，折合約1567萬元）等額比特幣。

網傳圖片顯示，本次被破解的蔚來內部數據，涉及公司經營及客戶隱私，有關信息更被明碼標價出售。



盧龍指出，在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告此事。經初步調查，被竊取數據為2021年8月之前的部分用戶基本信息和車輛銷售信息。

蔚來創始人、董事長、首席執行官李斌，昨晚（20日）亦在蔚來官方社區致歉。李斌表示，「保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。我們會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索」。

有「營銷大師」之稱的李斌憑藉強大的朋友圈，成功拉攏五位具實力的創始股東：汽車之家創始人李想、高瓴創始人張磊、騰訊創始人馬化騰、京東創始人劉強東、小米創始人雷軍。（Getty Images）

今早（21日），蔚來在港交所發布公告稱，公司得知2021年8月之前部分中國用戶信息及車輛銷售數據在網上被第三方違法出售。蔚來已在中國發布公開聲明，並提供解答用戶就數據洩露事件疑問的專門熱線及郵箱地址。

公告又稱，公司承諾其對因數據洩露事件給用戶造成的損失承擔責任。蔚來對此次事件深表歉意，並採取一切可能方式支持其用戶，將持續與相關政府部門合作調查事件，並採取必要措施控制潛在損失。

蔚來（09866.HK）在港交所發布公告。

此外，根據網傳截圖顯示，有人宣稱破解了蔚來大量數據，並明碼標價出售，「近日，我們破解了蔚來大量數據，同時給了蔚來兩次機會，但是蔚來寧願花費千萬請歌手，也不願意買斷這部分數據來保護各位車主和用戶，因此決定有償曝光」。

其列出的數據涉及蔚來的經營以及客戶隱私，包括蔚來員工數據、訂單數據、用戶及企業代表聯繫人數據，還包括車主身份證、用戶地址，甚至車主親密關係、車主貸款數據等信息。

上述信息被明碼標價出售，其中蔚來內部員工數據22800條，包含總裁到一線員工，售價 0.15比特幣；車主用戶身份證數據399000條，售價0.25比特幣等等。

有人宣稱破解了蔚來大量數據，並明碼標價出售。（每日經濟新聞）

蔚來方面表示，竊取、買賣此類數據是違法犯罪行為，公司對此予以嚴厲譴責，也堅決不會向網絡犯罪行為低頭。公司將協同有關執法部門深入調查此次事件，並依法堅決打擊相關的數據竊取、買賣行為。

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