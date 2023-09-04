華為任正非：我們儲備人才　不儲備美元

華為心聲社區今日（4日）發布華為創始人任正非在高端技術人才使用工作組對標會上的講話文件，談到了人才與如何留住優秀人才等內容。任正非表示，「我們是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫」。



任正非提到，華為要努力在有限的業務範圍內領先世界，不是在全方位領先。所以，華為產品的邊界是收縮的，研究的邊界可以適當寬一些，也不是寬得無邊。

任正非說，「我們要建立一個自己的高端人才儲備庫，只要是優秀人才都可以進來，包括非邊界內專業的人才願意到邊界內來工作，我們就願意要。我們朝著假設的方向，不斷探索，不斷儲備。我們是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫。當然，高端人才全部是指技術方面，管理類或其他行業不在此列，管理類的幹部走垂直循環、在實踐中逐步成長的道路，沒有層層的實踐成功經驗積累，很難有破格提拔的可能」。

對於如何留住人才，任正非表示「物質激勵不是最主要的，第一點應該是他能找到自己熱愛的崗位，當他熱愛時，就會踏實工作。若果自己的興趣愛好與工作機會相結合了，他就會無怨無悔。因此，我們要重視這些人才在工作崗位的發揮，同時也在貢獻上去評價他」。

任正非表示，華為一直貫徹選拔制，因為人才不是靠培養，而是自我成長，我們要創造人才成長的土壤。我們不要給高級專家擔負太多管理人才的責任，要給他們自由度，他有多大能量就發揮多大能量。